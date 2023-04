No dudar y que Auditoría asuma Transparencia, pide AMLO a senadores

Que Senadores conservadores acampen en el recinto, que no sea una pijamada pero van a extrañar buenas comidas, cortes, vinos a costillas del erario: AMLO

Regeneración, 28 de abril de 2023. El presidente AMLO llamó a los senadores a no dudar y desaparezca el Inai y sus funciones las asuma la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

-“No titubeen, se trata de defender los bienes del pueblo. Que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan”.

Y “que esa función se la encarguen a la Auditoria Superior de la Federación y que se ahorren mil millones de pesos”, dijo AMLO en la Mañanera.

AMLO

Con relación la toma de la tribuna por parte de los conservadores en el senado, dijo:

“Acampen ahí para que vean lo que se siente”-

Así dijo AMLO a senadores que mantienen tomado el pleno.

Seguidamente indicó que podrían quedarse los dos días como en una pijamada.

-“…, pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos a lo que están acostumbrados, a darse la gran vida a costillas del erario”.

Y sentenció:

-“No vayan a salir como los de Frenaa”, aunque se podrían quedar uno o dos días “como si fuese una pijamada”.

Así AMLO agrego que los de Frenaa “vinieron al zócalo y no tardaron porque no están acostumbrados, puro fifí, ellos no saben de luchar en favor del pueblo”.

-“Senadores aguanten, senadoras aguanten, legisladores aguantan. Legislador aguanta que el pueblo se levanta. Sigan defendiendo la corrupción, los privilegios, ahí la llevan y los medios de información igual”.

Así ironizó el presidente.

Norma

Y es que AMLO criticó la norma que los comisionados, algunos, durante en su cargo algunos hasta 12 años, como una una beca con el dinero de la gente.

-“Ofrezco disculpas por las molestias que causan estas medidas pero la vamos a seguir haciendo”.

Además, el presidente criticó que los comisionados del Instituto gozan de elevados sueldos en las pasada administraciones no vieron la corrupción porque eran alcahuetes.

Por otra parte AMLO pidió senadores que no sesionen en sede alterna; que oposición se queden en paro un mes o dos.

Alterna

Y es que el presidente dijo que los senadores podrían parar el reloj legislativo para esperar a que haya condiciones para aprobar las minutas que fueron enviadas por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, dijo que no es recomendable:

-“Técnicamente se llama detener el reloj legislativo, entonces, hasta que haya condiciones”.

Seguidamente, señaló que legisladores también podrían utilizar sedes alternas para sesionar y avanzar en la discusión de diversas minutas.

Empero envió un mensaje a los senadores de Morena y sus aliados, para que dejen que la oposición mantenga tomada la tribuna del Senado.

Lo anterior, por uno o dos meses, ante la negativa de designar un comisionado del INAI.

“También lo pueden hacer legalmente, pero yo no recomendaría eso, yo diría que esperaran, que estén ahí más tiempo, a ver si van a poder, si todos son fifi, no están acostumbrados a dormir en el suelo”.

Y agregó:

-“Claro que no se van a quedar mucho tiempo, estaría bueno un mes o dos”, dijo AMLO.

Aunque no se aprueben los pendientes?, se le cuestionó al mandatario. “No, porque se tiene que aprobar. En este periodo”, contestó.

Amparo

Finalmente, AMLO habló sobre el paro de actividades en el Senado.

“No pasas absolutamente nada, porque es como un amparo, porque las cosas se quedan como están, pero a mí me va servir para estar, aquí, informando sobre estos senadores”.

Esto, “porque ahí hay senadores que recibieron dinero para aprobar reformas, y hay que aprovechar de una vez, decir quiénes son los que protestan”, afirmó.

Y es que el presidente consideró que los senadores de oposición defienden a un organismo que considera “bueno para nada, que se crearon solo para simular que se combatía la corrupción#.

Esto es, “para engañar al pueblo de que había transparencia y que todo era limpio”, subrayó AMLO.

