“No me vas a detener, Alito”; Ulises Ruiz tras segunda expulsión del PRI

El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, se lanzó contra Alejandro Moreno por ser expulsado por segunda ocasión del PRI.

Regeneración, 11 de febrero del 2022. El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, se lanzó nuevamente contra el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno.

A través de su cuenta de Twitter Ulises Ruiz señaló que se le notificó que se le expulsó del tricolor, por segunda ocasión.

“Pues me acaban de notificar mi segunda expulsión del @PRI_Nacional. No me vas a detener, Alito. Seguiré denunciando tu traición, los desvíos de recursos y los de quienes te rodean en el Partido”.

Asimismo, el exgobernador de Oaxaca pregunto al presidente del PRI cuándo expulsará a Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich; propuestos por el presidente, Andrés Manuel López Obrador para ocupar cargos diplomáticos.

Además, menciono a Rubén Moreira, quien hizo un guiño a la propuesta de Reforma Eléctrica del mandatario; a quienes Alitos amenazó con expulsar de las filas del tricolor.

“¿Cómo para cuándo serán expulsados”, concluyo en su mensaje el opositor a la presidencia de Alejando Moreno.

