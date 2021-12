El presidente señaló que no se otorgarán concesiones mineras, ni se sobreexplotarán los mantos acuíferos, no se permitirá la tala de selvas y bosques

Regeneración, 1 de diciembre de 2021. Durante su tercer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que durante su gobierno no se permitirá el fracking, ni la entrada de maíz transgénico.

El mandatario aseguró que no permitirá la entrada de maíz transgénico ni el uso de fracking para la extracción de crudo.

No concesiones mineras

También refirió que tampoco se otorgarán concesiones mineras, ni se sobreexplotarán los mantos acuíferos, no se permitirá la tala de selvas y bosques.

“Mientras estemos en el Gobierno no se permitirá el ingreso de maíz transgénico, no se usará fracking para extracción de crudo, no se darán nuevas concesiones mineras, no se permitirá la extracción abusiva del agua ni la operación de empresas que no tengan tratamiento de aguas negras”, apuntó el mandatario.

Sin basureros tóxicos y peligrosos

Además no habrá autorización de basureros tóxicos y peligrosos, tampoco se permitirá la operación de empresas que no tengan plantas de aguas negras.

“No se permitirán las violaciones en la norma de calidad de arte, ni cualquier actividad que dañe la salud, destruya el territorio o afecte el medio ambiente”, señaló.