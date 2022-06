Nodal se disculpa con J Balvin por canción que compuso «ya lo arreglamos”

Durante un concierto que ofreció en Morelia, Michoacán Nodal ofreció disculpas y aseguró que ya habló con J Balvin para resolver sus diferencias



Regeneración 4 junio 2022. El cantante de regional mexicano Christian Nodal confesó estar arrepentido de la canción que compuso para J Balvin.

Durante un concierto que ofreció en Morelia, Michoacán Nodal ofreció disculpas y aseguró que ya habló con el colombiano para resolver sus diferencias.

También aceptó que hizo mal en lanzar el tema titulado Girasol pero ya no había forma de pararlo.

Nodal reafirmó que esta dispuesto a enfrentar cada problema que provoca pues todos tienen sus minutos de pende**.

Además, confirmó que ya habló con J Balvin y al parecer el problema que tenían ya quedó en el pasado.

Incluso confesó que la canción la compuso inspirándose en toda la gente que intenta hacer daño a los demás.

Además, reflexionó sobre el daño que le podemos hacer a las demás personas e hizo un llamado para que todos se amen.

Finalmente el cantante dijo que la canción no la compuso para J Balvin sino para toda la gente que se empeña en recordarle su pasado.

“Esta canción no es para Balvin es para toda la gente que no me permite olvidar mi pasado, que no me permite recuperarme como ser”, puntualizó.