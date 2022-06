Video: Papá da castigo ejemplar a su hijo por burlarse de los tenis de un compañero

Mediante la plataforma de TikTok se compartió el video del papá que decidió mostrar la lección que le dio a su hijo



Regeneración 4 junio 2022. Un papá se viralizó en redes sociales después de que le puso un castigo ejemplar a su hijo por burlarse de que uno de sus compañeros traía unos tenis que no eran originales.

Mediante la plataforma de TikTok se compartió el video del papá que decidió mostrar la lección que le dio a su hijo.

En la grabación se puede observar al papá del menor dentro de la escuela grabando la lección que estaba a punto de darle a su hijo.

De acuerdo con el hombre su intención era hacerle ver que no debe hacer sentir menos a las personas que no tienen tantas oportunidades.

El papá molesto resaltó que su hijo no tiene derecho a burlarse porque el pueda compararse cosas originales y gozar de varias comodidades.

“Que tú y yo tengamos para comprar cosas originales no te debe hacer sentir mejor o superior a otras personas”, comentó el papá.

El hombre le dijo a su hijo que no sabe lo que sus demás compañeros estan pasando en sus vidas y en sus casas.

Ante ello, el papá hizo que su hijo le regalara sus tenis favoritos al compañero del que se burló y en su lugar el menor usará unas chanclas durante una semana.

“Se me hace que es una lección correcta… No me interesa que sean sus zapatos favoritos tu vas a andar con estos toda la semana para ver si ‘agarras la onda'», indicó el hombre.