Nostalgia musical y lucha libre en el Punk Rock Festival del CMBA

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 12 de octubre de 2022.- Rocktubre ha comenzado y con él llega la primera edición del Punk Rock Festival del Consejo Mundial de Bandas Alternativas (CMBA) 2022. Un evento que reunirá por primera vez el rock en español con la lucha libre, bazares y una propuesta gastronómica en forma de food trucks.

Pero lo más especial es que las bandas alineadas para este festival marcaron a toda una generación. Son bandas que enamoraron a miles de adolescentes a inicios de los 2000 y que ahora están dispuestas a reunirlos y llenarlos de recuerdos y nostalgia. Bandas que, incluso, han retomado el camino para dar gusto a aquellos que han seguido sus huellas a lo largo de los años y esperaron pacientes para verlos en vivo una vez más.

Sputnik, Say Ocean, Seguimos Perdiendo, Monde y Helian forman parte de este primer Punk Rock Fest CMBA. Sin dejar de mencionar a los clásicos del género y la década como Here Comes The Kraken, Hummersqueal, Insite, Elli Noise, Thermo y Tolidos que, sin duda, conforman el soundtrack de varias juventudes. Y como cereza del pastel, el regreso de Delux a la Ciudad de México, una de las agrupaciones que más pide el público.

Lucha libre

La firma organizadora Zepeda Bros decidió dar un toque extra a este cartel con uno de los deportes más populares en México: la lucha libre. Y es que, además de reunir a la generación amante del punk rock, el CMBA busca consolidarse como un evento de convivencia familiar. Así que también sumó a figuras del cuadrilátero que estarán firmando autógrafos, convivirán con sus fans y se aventarán unas buenas quebradoras.

Entre los luchadores invitados están El Príncipe Maya Canek, Máscara Año 2000, Blue Panther y El Fantasma. Además de Esfinge, Último Dragoncito, Volcano y Pequeño Pierroth, así como las luchadoras Tifany, Marcela y Amapola, entre otros.

El Punk Rock Festival CMBA será este próximo sábado 15 de octubre en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México a partir del medio día. Los boletos están a la venta en la página superboletos.com y en tiendas como Palacio de Hierro, Soriana, Innova Sport y Farmacia del Ahorro con un costo de $624 pesos más cargos por servicios para área general. Cabe destacar que es un evento para todas las edades.