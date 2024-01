“Zafo, yo no soy ratero, no soy corrupto. Me confunde la señora con uno de sus amigos y colaboradores”: AMLO sobre supuesto robo de pensiones

Regeneración, 17 de enero de 2024. AMLO se refirió a una nueva austeridad para que con esos ahorros exista un fondo para que el gobierno incremente las pensiones. El objetivo a largo plazo es incrementar los montos que reciben los pensionados.

Así, el presidente refirió en la conferencia de prensa Mañanera que bajo la estructura actual, solo aportan los trabajadores y los empresarios, pero el gobierno no realiza aportación alguna.

-“Para corregir gradualmente esta irregularidad de que los jubilados reciban la misma cantidad que su último salario como trabajador activo”, precisó AMLO.

AMLO

Y es que el presidente dijo que la iniciativa pretende que gobierno aporte para que se vaya gradualmente corrigiendo esta injusticia.

-“Que no se le cargue todo y desde el primer año, al trabajador ni el empresario, sino que el gobierno aporte”, precisó.

Al tiempo que reveló que desde este año se va a apoyar para este fondo, “de modo que puede llevar cinco, diez, o quince años pero lograremos corregir esta injusticia”.

-“No tiene que ver nada con la administración de las pensiones, sino es para que haya justicia y reciba completo su sueldo”, aclaró.

Justo

Por otra parte AMLO insistió en que el financiamiento provendrá de un programa de austeridad, porque no puede haber “gobierno rico con pueblo pobre”.

-“La parte que nos corresponde a nosotros la vamos a obtener porque vamos a proponer más austeridad republicana, porque empezamos con un plan de austeridad”, señaló.

Seguidamente, AMLO reflexionó que dicha austeridad “nos ayudó mucho, pero pensamos que todavía podemos ahorrar más”.

-“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, lo que ahorremos, para que no le cueste tanto el gobierno al pueblo, que no le cueste tanto mantener al pueblo al gobierno”.

Así, “vamos a hacer un ajuste y ese ahorro va a destinarse a ese propósito”, sentenció AMLO desde Palacio Nacional.

Trabajen

-“Pero, además, hay todavía muchas estructuras improductivas, pues todas las que crearon para proteger la corrupción, los organismos autónomos que se crearon en contra de la gente, del pueblo”.

Esto es, “para proteger a particulares nacionales y extranjeros, esa es su función. Entonces ahí hay muchos ahorros”, añadió.

-“Imagínense, el Instituto de la Transparencia, mil millones cuesta mantenerlos, ¿por qué no esos mil millones se va a al fondo de pensiones? Pero les estoy poniendo un ejemplo”.

Agregó que ahora, “¿quieren saber para qué sirve el Instituto de la Transparencia? Relean el acuerdo que firmaron en Coahuila”.

Lo anterior, sobre el convenio del PRI y el PAN en la repartición de cargos públicos en Coahuila por apoyar la candidatura de Manolo Jiménez.

Probidad

Por otra parte, AMLO cuestionó que algunos analistas plantearán que lo que pretende el gobierno es quedarse con el dinero de los ahorros de los trabajadores.

-“La verdad es que no se trata que sean desconocedores, no sepan o no imaginen. No, es que son muy reaccionarios, muy conservadores”.

Es decir, dijo además, “es ir en contra de una política en la que ellos crearon para que los trabajadores reciban la mitad”.

-“No es que no tengan la información sino saben el sentido de la reforma que se va a proponer.¿Cómo era antes? , ¿cómo si alcanzaba?”.

Y es que AMLO mostró un mensaje de redes sociales en el que se le acusaba de querer robarse ese dinero.

– “Zafo, yo no soy ratero, no soy corrupto. Me confunde la señora con uno de sus amigos y colaboradores”.

Al tiempo que sentenció:

– “Cree que me domina la ambición el dinero, es por lo que lucho, no lucho por ideales por principios”.

