Nueva York: Alcalde Contra Venta de Asentamientos en Cisjordania

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, condena feria inmobiliaria en Manhattan que oferta terrenos ilegales en territorios palestinos ocupados

Regeneración, 5 de mayo de 2026.– El alcalde neoyorquino Zohran Mamdani expresó su total rechazo a una feria inmobiliaria celebrada recientemente en Manhattan.

Este evento promovía activamente la venta de propiedades ubicadas en asentamientos israelíes dentro de la Cisjordania reocupada.

La oficina del mandatario advirtió que dichas transacciones podrían violar flagrantemente diversas normas del derecho internacional vigente.

Mamdani calificó estas actividades como contrarias a la ética y a la legalidad global.

Aunado a lo anterior, el vocero oficial Sam Raskin emitió un comunicado para clarificar la postura de la alcaldía.

El funcionario señaló directamente que el alcalde “se opone firmemente” a este tipo de eventos promocionales en la ciudad.

La administración vinculó estas ventas con el desplazamiento sistemático y continuo de familias palestinas en sus territorios originales.

La ciudad busca desmarcarse de acciones que fomenten la inestabilidad en el extranjero.

Controversia en el corazón de Manhattan

La sede del polémico encuentro fue la sinagoga Park East, situada en la exclusiva zona del Upper East Side.

El denominado Gran Evento Inmobiliario Israelí buscaba captar compradores de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Entre las tierras ofertadas destacaba Gush Etzion, un bloque de asentamientos señalado frecuentemente por organismos internacionales de justicia.

Expertos advierten que estas ferias ignoran las fronteras reconocidas internacionalmente de Israel.

Bajo este panorama, especialistas regionales sostienen que estas ventas forman parte de la estrategia llamada Gran Israel.

Esta visión política no distingue entre el territorio soberano y las zonas ocupadas bajo control militar actualmente.

Dichas ferias han enfrentado denuncias previas por prácticas discriminatorias en Baltimore y Montreal.

Los críticos señalan que el acceso suele restringirse según la afiliación religiosa de los posibles compradores interesados.

Tensión social y seguridad ciudadana

Debido a la naturaleza del evento, diversos colectivos ciudadanos convocaron a movilizaciones de protesta frente a la sinagoga.

Las organizaciones pro palestinas rechazan que Nueva York sirva como plataforma para comercializar territorios en disputa armada.

En respuesta, grupos afines a la feria organizaron contramanifestaciones, elevando el riesgo de posibles enfrentamientos físicos en la vía.

La policía local mantiene una vigilancia estrecha para evitar incidentes violentos.

Finalmente, la alcaldía subrayó su responsabilidad primordial de garantizar la seguridad de todos los habitantes del sector.

El gobierno local aseguró que respetará estrictamente el derecho constitucional a la protesta de los grupos inconformes.

“Garantizaremos la seguridad en torno al recinto y el respeto al derecho a la protesta”, afirmó la oficina de Mamdani.

La ciudad enfrenta un clima de creciente tensión por actividades vinculadas al conflicto en el Medio Oriente.