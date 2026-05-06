CDMX: Fondo Internacional para Seguridad Vial

Jefa Clara obtiene financiamiento de Bloomberg Philanthropies para reducir muertes viales; infraestructura segura y tecnología

Regeneración, 5 de mayo de 2026.– La Ciudad de México obtuvo un fondo internacional otorgado por la organización Bloomberg Philanthropies para salvar vidas.

Esta distinción internacional reconoce el liderazgo de la administración encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El apoyo financiero fortalecerá las políticas públicas enfocadas en una movilidad segura, inclusiva y centrada en las personas.

La capital destaca ahora entre las urbes líderes que priorizan el bienestar de todos sus usuarios viales.

Bajo este contexto, el anuncio oficial ocurrió durante el importante encuentro global denominado CityLab 2026.

En este foro se presentó la nueva fase de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial.

El programa beneficiará a más de 30 ciudades en 13 países con intervenciones estratégicas basadas en evidencia.

El objetivo primordial es reducir muertes y lesiones provocadas por hechos de tránsito en las grandes metrópolis.

Bloomberg Philanthropies hosts CityLab in Madrid on Tuesday, April 28, 2026.

Estrategias basadas en evidencia científica

Por su parte, la Jefa de Gobierno ha impulsado políticas para construir calles más humanas y sostenibles.

La mandataria local destacó que este fondo permitirá acelerar medidas que protejan a los sectores más vulnerables.

“La selección representa una oportunidad estratégica para acelerar las medidas que protegen la vida”, señalaron las autoridades capitalinas.

Este esfuerzo conjunto busca transformar la cultura vial mediante campañas de comunicación y educación ciudadana responsable.

En concordancia con lo anterior, la administración enfocará los recursos en la gestión eficiente de la velocidad.

Se implementará tecnología de punta y datos precisos para controlar el flujo vehicular en vías primarias.

El diseño de infraestructura segura será una prioridad para beneficiar a peatones, ciclistas y usuarios del transporte.

Estas acciones buscan consolidar políticas integrales que incluyan una necesaria perspectiva de género e inclusión social.

Alianzas internacionales por el bienestar

Aunado a lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México refrendó su compromiso con los aliados globales.

La colaboración con organismos internacionales y la sociedad civil resulta vital para alcanzar la paz vial.

Se busca garantizar el derecho constitucional a moverse con total seguridad por todo el territorio de la capital.

Esta unión de esfuerzos institucionales permitirá avanzar hacia una ciudad más equitativa para las próximas generaciones.

Finalmente, cabe resaltar que Bloomberg Philanthropies opera actualmente en más de 700 ciudades de todo el mundo.

Sus programas abarcan áreas críticas como salud pública, medio ambiente, educación y gobierno para mejorar la vida.

La organización trabaja para garantizar mejores condiciones de existencia para las personas y el planeta de forma integral.

La integración de la CDMX a esta red asegura un futuro con menos tragedias viales y mayor eficiencia.