Ojo: Diputado local del Partido Verde dice que en GTO no irán con Morena

Todo parece indicar que el Partido Verde andará armando un 2021 para la elección de 2024 y en Guanajuato dicen que irán solos.

RegeneraciónMx, 31 de julio de 2023.- El coordinador de los diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gerardo Fernández González, anunció que el PVEM no se unirá en alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la gubernatura de Guanajuato en las elecciones de 2024, debido a pleitos internos entre los líderes de ambas fuerzas políticas.

En una entrevista con La Jornada, Fernández González afirmó que ha levantado la mano con la intención de encabezar los esfuerzos del Partido Verde hacia la candidatura a gobernador. Aunque el PVEM consideraría una alianza flexible en algunos municipios, la idea principal es que encabecen todos los espacios solamente con candidatos del PVEM.

Inicialmente, el legislador tenía contemplado buscar la candidatura a la alcaldía de León; sin embargo, después de recorrer los 46 municipios, los militantes y ciudadanos lo alentaron a aspirar a la gubernatura.

En cuanto a la decisión de no aliarse con Morena, Fernández González informó que la mayoría de los integrantes del Consejo Estatal del PVEM, incluido el dirigente Sergio Contreras Guerrero, están de acuerdo en evitar una alianza con Morena en las elecciones de 2024.

El coordinador de los diputados locales del PVEM argumentó que las alianzas deben tener como finalidad ganar, y aliarse con el propósito de perder sería una pérdida de tiempo. Además, expresó que Morena presenta conflictos internos y carece de capacidad para unirse y presentar un candidato que sea considerado un “producto rentable”.

Los candidatos para ir por GTO del Partido Verde y la izquierda

Entre los posibles candidatos que suenan en Morena para la gubernatura de Guanajuato se encuentran el ex alcalde de León, Ricardo Sheffield Padilla, y la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, así como el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega, la senadora Antares Vázquez Alatorre, la diputada local Alma Alcaraz Hernández y la ex regidora de León, Vanessa Montes de Oca.

El PVEM cuenta actualmente con tres gobiernos municipales en Guanajuato, siendo Morena el principal opositor. Por esta razón, el PVEM considera complicado aliarse con Morena en algunos municipios, ya que no se ha logrado construir un diálogo con sus alcaldes. Sin embargo, en los municipios de Salamanca, Doctor Mora y Silao, donde Morena tiene gobierno y el Partido Verde no tiene representación, podría haber una posible alianza.