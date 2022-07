Opinión: Los cangrejos detractores, pseudo investigadores del caduco CIDE neoporfirista

Participantes del CIDE piden eliminar el artículo ‘La herencia del experimento neoliberal’ , del Dr. José Romero Tellaeche, quien aprovechó este espacio para argumentar su defensa.

Foto: Especial

Por Carlos E.Z. Cabeza Reséndez

RegeneraciónMx, 28 de julio de 2022.- En la presente reflexión se expone el ejercicio banal que llevan a cabo de manera inútil un grupúsculo de pseudo intelectuales orgánicos y pseudo estudiantes manipulados por estos pseudo investigadores que callan lo que conviene a la mafia del poder y atacan a connotados y patriotas investigadores como lo es, sin lugar a dudas, el Dr. José Romero Tellaeche y el brillante y prometedor doctorante Aliphat, R.

A continuación narro los pérfidos hechos que suscitaron la reaccionaria maniobra que intentó el descredito de una denuncia real y vigente en materia de las deficiencias de la política publica neo-porfirista de desarrollo en México.

Nos referimos a la inminente falta de fomento de la proveeduría de intermedios en el país derivado del fortalecimiento de las cadenas de valor hoy incipientes en materia de participación de MIPyMES, creación de valor agregado y contenido nacional, amén del escaso o nulo desarrollo de marcas nacionales con tecnología propia.

Es así como en una carta fechada el pasado viernes y dirigida a los miembros del comité editorial nacional y miembros del comité editorial internacional de “el trimestre económico”, casi un centenar de supuestos participantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) solicitan que se remueva de esa revista el artículo La herencia del experimento neoliberal, firmado por el Dr. José Antonio Romero Tellaeche, director del CIDE, y publicado en el volumen 97, número 345, de 2020, “si el trimestre económico coincidiera en que el artículo constituye hipotéticamente un plagio”. A la más típica usanza reaccionaria no buscan discutir el contenido sino desacreditar vía fast track la autoría del valioso y muy oportuno artículo.

Los firmantes, entre los que se encuentran supuestos profesores, investigadores y estudiantes del CIDE, denuncian, que en dicho artículo el Dr. Romero Tellaeche “asevera injustificadamente plagia en, al menos dos ocasiones, al artículo: amartya sen, ‘is nationalism a boon or a curse?’, economic and political weekly, vol. 43, núm. 7, 2008. Disponible en: https://www.epw.in/journal/2008/07/perspectives/nationalism-boon-or-curse.html”.

La mal entendida pugna por la nefasta y mal entendida hegemonía ideológica. Entre supuestos investigadores y ociosos alumnos de corte neoliberal o neo-porfirista en el CIDE. Me recuerda el conocido cuento de los cangrejos mexicanos, que en vez de empujar el progreso, buscan demeritar y abortar el esfuerzo de liberación de sus propios compañeros. Incluso en demerito de su oportunidad de salir adelante.

Es decir, me refiero aquellos que lejos de hacer equipo o al menos, respetar el trabajo de investigación que busca encontrar soluciones para el desarrollo pleno, justo, equilibrado regionalmente, sustentable y sostenido.

Buscan desacreditar los trabajos realizados, buscando desacreditar, por cierto infructuosamente, el esfuerzo y dedicación de auténticos trabajos de investigación.

Toda esta evaluación arroja sine qua non el improcedente y vano ataque de estos trasnochados disque investigadores que más bien son pseudo intelectuales orgánicos, que aún no les “cae el veinte” de que la contundente maléfica evidencia empírica ha puesto en entredicho la “a todas luces” nefasta política neoliberal aplicada a la mexicana durante para efectos prácticos cuatro décadas.

Y es que esta pseudo comunidad de estudiantes e investigadores se aferran de manera inútil del rescatar del basurero de la historia este periodo del neo-porfirista

Analizando el tema del desarrollo de una proveeduría de bienes intermedios en el caso del intercambio de productos entre México y el resto del mundo. Es evidente que el neoliberalismo desarticuló gran parte de las cadenas de suministro existentes. Y estas fueron remplazadas por cadenas productivas donde el capital, desarrollo tecnológico de la planta productiva mexicana y de los agentes económicos mexicanos ha dejado mucho que desear.

De esta manera durante el periodo neo-porfirista se dejó al garete o las fuerzas del mercado, que es lo mismo, (dada su naturaleza insaciable e insensible) el desarrollo de proveedores, la absorción, aplicación y desarrollo de tecnología, así como la participación proactiva de los emprendedores mexicanos en las cadenas de suministro y valor.

Esta nefasta experiencia de fracaso total en el desarrollo tecnológico y del desarrollo de proveedores, así como agregamos la participación proactiva de MIPyMES y la creación de valor agregado y contenido nacional.

Los artículos en cuestión



1) Tellaeche, j. R., and aliphat, r. (2019). Import demand for intermediate goods in mexico. Atlantic review of economics. No. 3 vol. 3 http://www.aroec.org/ojs/index.php/aroec/article/view/93/75

2) Çolak, c., tokpunar, s., and uzun. Y. (2014) ‘determinants of sectoral import in manufacturing industry: a panel data analysis,’ ege academic review, vol. 14 no. 2, pp. 271-281. Www.dergipark.org.tr/eab/issue/40006/475624

El connotado investigador Dr. José Romero Tellaeche argumenta sabiamente con total fundamento los siguientes puntos para invalidar la ponzoñosa, temeraria ye invalida aseveración:

Punto 1

Los artículos referidos son sustancialmente distintos, mientras Romero y Aliphat (2019) hablan sobre las importaciones agregadas de bienes intermedios de México mediante el uso de un modelo de co-integración de series de tiempo. En Colak, et. Al. (2014) se aborda el tema de las importaciones desagregadas por tipo de sector manufacturero de Turquía, empleando un modelo de datos panel. Ambos trabajos tienen objetivos, metodología y conclusiones completamente distintas.

Punto 2

De acuerdo con la revisión del software iThenticate, la similitud entre ambos documentos es del 3 %, porcentaje menor al reconocido como plagio por diversas revistas científicas como revista Scientific (e-isnn: 2542-2987) que determina una similitud del 1 al 10% como “baja similitud y susceptible de ser publicado”. Esta misma revista considera como plagio cuando se detecta un nivel de similitud superior al 40%.

Punto 3

La acusación no es presentada por ningún profesor que me haya evaluado o académico de la UNAM. Es en su lugar hecha por “estudiantes” externos a la UNAM que en ningún momento precisan certificación alguna que los acredite como peritos en la materia; pero que si auto-asumen la potestad de clasificar como plagio un texto.

Punto 4

Dentro del documento no me identifico como estudiante del programa de posgrado en economía de la UNAM y mucho menos como miembro de la comunidad del instituto de investigaciones económicas de la UNAM.

Punto 5

Dentro de mi historial de publicaciones no hay un solo documento que pueda si quiera estar en esta situación, y que dentro del mismo historial si hay documentos en los que me identifico como doctorante del programa de posgrado en economía como lo son: Blancas, A., Aliphat, R. (2021). Efectos de la crisis por covid-19 en el comercio bilateral farmacéutico de México y Canadá en boletín coyuntura económica del IIEC-UNAM; Blancas, A., Aliphat, R. (2020). Empleo decente digno y salario justo en el crecimiento de la productividad laboral en México. A. Sánchez, i. Nava y n. Cruz (coords.), bienestar y políticas públicas, 281-310; entre otros.

Punto 6

El artículo en cuestión no ha sido utilizado para acreditar alguna evaluación académica dentro de la UNAM ni como estudiante ni como profesor.

Punto 7

El trabajo de Colak, C., Tokpunar, S., and Uzun. Y. (2014) es debidamente reconocido y expresado en del documento dentro de la misma revisión de literatura.

Punto 8

La similitud en ambos artículos se reduce exclusivamente a la sección revisión de literatura y en particular es necesario precisar que no se puede alegar plagio en ideas comunes y planteamientos estandarizados en la labor académica. además, no hay ninguna similitud entre ambos documentos ni en la introducción, ni en la metodología, ni en el análisis de resultados y mucho menos en las conclusiones. En tanto, es difícil reconocer similitudes sustanciales del documento.