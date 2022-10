Opinión: Te equivocaste, Andrés

Por Ana María Vázquez

RegeneraciónMX.-Entró de la mano de Consuelo Sáizar, ex directora de FCE y actual directora de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, cabe recordar que la señora Sáizar participócomo asesora cultural en la campaña de Margarita Zavala para la presidencia del 2018 y por cierto, Zavala estuvo presente en su cumpleaños en Monterrey, al lado de la crema y nata de las mujeres del estado. Sáizar quien se refiriera a Denise Dresser como “una mexicana cuyo corazón y talento mueve a México”.

En estos casos el contexto es importante ya que esta nota se refiere específicamente a las declaraciones de Elena Poniatowska sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, aunque no se quiera, si merecen la pena comentar. Con 90 años, “Elenita” venía nada menos que de leer historias a los niños junto con Mariana Rodríguez, esposa del actual gobernador de Monterrey, Samuel García, cuyo mandato ha ido de fracaso en fracaso. Creo que a la multi homenajeada escritora quedijo en una conferencia que “Andrés se equivocó y que no escucha”, le faltan datos y es natural, una escritora de su talla que jamás va gratis a un evento, ni siquiera por homenaje a menos, claro que sea en presidencia o Bellas Artes; pero le recordaré a la querida “Pony” algunos de los detalles que ella VIVIÓ tanto como yo, aunque por supuesto en distintas dimensiones.

Las instituciones culturales, se consolidan a finales de los años 70, cuando a José López Portillo pasa por alto el nepotismo y nombra a su hermana Margarita, directora de RTC, el poder se extendió a lo largo de todas las instituciones culturales que quedaron bajo la mano de cercanos y desde la cual se empezó a manejar el presupuesto a “discreción”, un detalle importante es que con Margarita se acabaron tanto el cine independiente como la época de oro al reducirse los espacios en cines para privilegiar los filmes norteamericanos y poner excesivos impuestos a las películas nacionales.

Con de la Madrid nada se movió y las estructuras siguieron drenando presupuesto en beneficio de unos cuantos.

El Neoliberalismo al que abre totalmente la puerta Salinas de Gortari, provoca la debacle en la cultura, privilegiando desde entonces a los regímenes extranjeros a los que se recibía, fomentaba, publicaba y exponía como los mejores del mundo…no de México, aunque, por cierto, “Elenita” fue una de las beneficiadas en este período.

Los siguientes mandatarios estaban más ocupados en llenar sus bolsillos, hacer la guerra o seguir vendiendo territorio que en la cultura; Fox citó a un autor reconocido como Borgues, en lugar de Borges; Calderón no movió nada de la vieja estructura, ¿para qué? La “vaca seguía dando leche” y Peña… si no leía, menos le iba a importar fortalecer las instituciones.

Llegamos al 2018 y tengo que confesar que el recorte a la cultura me cimbró, pero el recorte vino en todos lados, era necesario desincrustar la maquinaria, desmantelarla, impedir que se hicieran contratos por 50,000 cuando realmente te pagaban 5 y a tres o seis meses (eso, si te pagaban, porque primero debías firmar), para que las “flamantes instituciones jinetearan el dinero y por supuesto se quedaran con la mayor tajada; se cerraron los apoyos por esta razón, las becas se redujeron porque una y otra vez se daban a los mismos o a parientes de estos. ¡Esto le consta a “Elenita” tanto como me consta a mí!; “Elenita”, lamento mucho decirlo, siempre fue de las privilegiadas del sistema y aunque fue testigo, no sufrió lo que sufrimos los de “caballería”. 90 años son muchos, y hasta a mí que tengo 30 menos se me olvidan cosas, volver a vivir en Monterrey lo que vivía en sus épocas de gloria y estar rodeada de gente que ansía recuperar la riqueza que “los de abajo les robamos”, puede hacer cambiar de opinión a muchos con menos años que ella.

La cultura no está olvidada, por el contrario, los reportes de Meyer Falcón muestran cómo se están construyendo espacios culturales (mi última cuenta hace un par de meses eran 3000) y a ellos va aunando todo un programa cultural; los tirajes actuales del FCE que dirige Paco Ignacio Taibo, superan con mucho, tanto en ventas como en números y nuevos autores, las cifras de los anteriores gobiernos. Ya no se contratan “figuras” porque el presupuesto es limitado, pero eso no impide que, por ejemplo, en CDMX los llamados Pilares, tengan una oferta cultural y programas para generar autoempleo de muy buena calidad. No son los tiempos de antes, ya no se puede “becar” a escritores de su talla, tampoco subvencionarles su casa o su centro cultural independiente como antes se hacía (ella le pidió subvenciones al principio de su gobierno y el presidente se negó), ahora ese dinero se reparte equitativamente, ME CONSTA, en el real fomento a la cultura, sobre todo de los pueblos originarios, esos que ni sabíamos que existían.

Recuerdo una anécdota: había ido al FCE para ofrecer un proyecto a Paco Taibo, de pronto éste recibió una llamada que tenía que contestar y me dejó unos minutos, al regresar lo ví molesto, el “jefe” le había pedido una edición especial de obras completas.

-No puedo Andrés -¿Cómo que no? -es que no hay presupuesto, tú mismo recortaste el presupuesto a cultura, ¿te acuerdas?, austeridad -Pues lo sacas, respondió el presidente

-¿Con qué dinero? -Lo pago de mi bolsa, con mis regalías.

Esto no me lo contaron, lo viví en el momento en que sucedía y para alguien como yo, en el medio cultural de tantos años, me pareció una actitud que pintaba de cuerpo entero a nuestro presidente. Mi proyecto no se hizo por falta de presupuesto, pero ese día, yo salí feliz y orgullosa de la oficina de Taibo por ver de primera mano el aplomo del presidente.

Ese es el hombre que tenemos en la “silla”, ese que no va a aceptar consejos si significan dar un paso atrás, volver a las viejas estructuras.

Espero que “Elenita” la pase bien en Monterrey, muy a la derecha.

