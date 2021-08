Por Fernando Valdés Tena

“¡Es un circo!”, decían frustrados. “¡La ley no se consulta!, ¡se aplica!”, exclamaban. “¿Por qué no usan ese dinero para los niños con cáncer?”, se lamentaban. “Es una encuesta pitera!”, vociferaban. “¡Este gobierno de cuarta sólo desvía la discusión!”, se quejaban. “Como hay COVID, es mejor no salir a votar”, justificaban. Refunfuñando, descalificando y desalentando la participación en un evento que consideraron inútil, una farsa, ridículo, disparatado, una tomadura de pelo “para los imbéciles que dejan que los manipulen como borregos”.

Muchos lo hicieron desde la comodidad de las “benditas redes sociales”. El Domingo pasado tuvimos una oportunidad histórica de contribuir a construir ciudadanía, ¡más de 6.5 millones! Nada mal para una primera vez, considerando que habría sido necesaria una participación mínima de 37.4 millones de mexicanos para que resultara vinculatoria, a pesar del escaso interés del propio organismo electoral por promover una consulta, en el que su esfuerzo fue el mínimo, fomentando el desinterés, rebuscando antidemocráticamente la pregunta con ayuda de los Ministros de la Suprema Corte y disuadiendo a los de por sí ya escépticos, por la incipiente cultura de participación en consultas ciudadanas que tenemos a diferencia de otros países.

El propósito original de la pregunta intentó ser distorsionado, no obstante, muchos evitamos “caer en el juego” y participamos aunque no hayamos estado convencidos de su utilidad y a pesar de que el Presidente no lo haya hecho. Esta consulta organizada con nuestros impuestos, ocurrió el 1 de agosto y no el día de las pasadas elecciones intermedias por culpa de la oposición, ante la propuesta original del gobierno de realizarla ese mismo día, para así evitar incurrir en un gasto innecesario adicional y haber aprovechado la infraestructura operativa del día de la elección intermedia. Lástima.

Ahora bien, ¿se juzgará y encarcelará a los 5 sujetos? Me parece que no contamos con la capacidad ni la infraestructura judicial para un proceso de esta magnitud. “Que apliquen la ley y ya” es una fantasía, o al menos una abstracción, dado que en México si hay algo que no se aplica, al menos desde la perspectiva judicial, es precisamente la ley. Todos sabemos que se puede comprar cuando se tiene el dinero y/o el poder para hacerlo y “quien tiene más saliva es quien traga más pinole”.

Por eso las cárceles están lamentablemente repletas de personas inocentes y pobres por delitos menores y sin sentencia. La consulta no vinculará a proceso judicial a los 5 expresidentes. Veo otro propósito: la exhibición y el escarnio público en los medios, entre los detractores de los expresidentes y su defensa a ultranza por parte de quienes se beneficiaron de la complicidad con el poder y quienes muestran aversión a todo lo que provenga de la 4T.

Tendremos ahora oportunidad de escupirles en la cara —metafóricamente— y acelerar la velocidad del ventilador para que vuele el excremento en su contra alcanzándolos hasta donde estén para que al menos eviten exhibirse en lugares públicos so pena de ser vapuleados por los ciudadanos. Seguiremos teniendo la opción de quedarnos en casa a seguir posteando en redes, esperando que la voluntad del tlatoani “desaparezca por arte de magia” los problemas heredados del pasado… o bien salir y actuar.

Yo me habría expresado, así no hubiera estado de acuerdo con el método, la pregunta, la causa, el organizador o la consecuencia. Por algo se empieza. ¿Tú saliste a votar o fuiste de quienes prefirieron quedarse a contemplar la posibilidad de que el gobierno de tu país fracasara en su intento de convocatoria a esta primera consulta ciudadana?