Oposición no participará en la revocación, no le ganan a AMLO en las urnas: Batres

Martí Batres enlistó cuatro razones por las que la oposición no participará en el ejercicio de la Revocación de Mandato el próximo 10 de abril

Regeneración, 4 de abril de 2022. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, señaló el actuar de los conservadores frente a la revocación de mandato.

“Los conservadores no participarán en la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador porque no pueden ganarle en las urnas”, mencionó Martí Batres este lunes.

Da razones por las que la oposición no participará

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario de la capital enlistó cuatro razones por las que la oposición no participará en el ejercicio ciudadano, entre ellas “que ese derecho se aplique a sus gobernantes”.

“Por cuatro razones, los conservadores no participan en la revocación de mandato del presidente: quisieran quitarlo con métodos no democráticos, no pueden ganarle en las urnas, el ejercicio fortalece al buen gobernante y que les aterra que este derecho se aplique a sus gobernantes”, escribió Martí Batres en sus redes sociales.

“‘Terminas y te vas’ es otra forma de decir ‘que siga en la Presidencia hasta terminar su mandato’. Es la forma que encontró para reconocer que el pueblo apoya al presidente”, agregó.