Oposición no supo hacer su trabajo, por eso la gente los repele: AMLO

El presidente AMLO exhibió una vez más a la oposición a quien calificó de no hacer su trabajo y olvidarse de la gente en México.

RegeneraciónMx, 26 de marzo de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas y cuestionamientos de sus adversarios a quienes reprochó a aquellos que lo culpan de la falta de apoyo entre la ciudadanía, declarando: “Que no me echen la culpa a mí, ellos no supieron hacer su trabajo”.

AMLO señaló que pese a los esfuerzos de la campaña en su contra, mantiene altos niveles de aceptación en el país, lo que indica que dicha estrategia no ha tenido el impacto deseado por sus opositores.

En cuanto a la polémica sobre la estatua del ex mandatario Felipe Calderón en el Paseo de los Presidentes en Los Pinos, el presidente consideró que no es necesario retirarla, enfatizando que la historia se encargará de juzgar a todos los actores políticos.

El jefe del Ejecutivo lamentó la situación en la Ciudad de México, donde señaló que la población está siendo afectada por una campaña de manipulación y guerra sucia, la cual calificó de constante y tóxica, especialmente en medios de comunicación.

Sin embargo, López Obrador destacó los avances económicos y sociales durante su gobierno, haciendo hincapié en el crecimiento económico, la inversión extranjera, la inversión pública histórica, la mejora en los salarios y el bajo índice de desempleo, elementos que considera evidencias del progreso en el país.

AMLO descarta ser represor de los medios

El presidente también abordó el tema de los crímenes y asesinatos contra periodistas, destacando la importancia de contextualizar estos casos a lo largo de los años, recordando que estos lamentables sucesos no son exclusivos de su gobierno.

Finalmente, AMLO hizo referencia a las críticas en redes sociales, particularmente la etiqueta de “narcopresidente”, la cual desestimó como una estrategia planificada en su contra. Presentó una encuesta que lo posiciona como el tercer líder mundial con mayor aceptación, argumentando que dichas campañas de desprestigio no han logrado socavar su respaldo popular.

El presidente AMLO concluyó reiterando que los ataques de la oposición forman parte de un proyecto de fortalecimiento del conservadurismo corrupto y que, en su opinión, carecen de sustento debido a la falta de buenos políticos por parte de la oposición.

