¡Otra del INE! Piden bajar o modificar 7 mañaneras del presidente AMLO; estas son

El INE fijo medidas al presidente AMLO por sus conferencias matutinas del 6, 7, 8 y 9 de enero; así como la del 2 de febrero, 4 y 6 de marzo.

RegeneraciónMx, 25 de marzo de 2024.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó eliminar o modificar siete conferencias matutinas del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Luego de que la oposición presentó la queja, se ordenó cancelar las conferencias por supuestamente estar relacionadas con el proceso electoral.

Y es que, el Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron tres quejas en contra de AMLO.

Por lo que, la Comisión de Quejas del INE considero procedente las medidas cautelares, por lo que fijó un plazo de seis horas para realizar las modificaciones.

De acuerdo con la queja que presentaron los partidos opositores son las del día 6, 7, 8 y 9 de enero; así como la del 2 de febrero, 4 y 6 de marzo.

Asimismo, se aprobó una tutela preventiva al presidente AMLO, para que no se violen de moro irreparables los principios constitucionales.

Y es que, primero se presentó una denuncia del PRD en contra de la mañanera del 2 de febrero; pero el proyecto inicial consideró que las expresiones estaban amparadas bajo la libertad de expresión.

En la conferencia matutina del 2 de febrero, el mandatario mexicano habla sobre la continuidad del proyecto de la 4T.

“Hay mucha gente que quisiera que yo me quedara. Me está diciendo ahora: ya se va y tenemos esto pendiente. Y les digo: va a seguir lo mismo, va a ser hasta mejor porque ya sentamos las bases, ya limpiamos el camino y este movimiento no lo detiene nadie”, señaló AMLO.