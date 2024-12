Para cooperativas contratos, financiamiento y capacitación: Brugada

La jefa Clara Brugada propuso la creación de CUCOS (Cunas Comunitarias) donde integrantes de una comunidad se encargarían del cuidado de los menores

Regeneración, 4 de diciembre de 2024. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que las cooperativas serán apoyadas durante su gestión y propuso la creación de cooperativas de cuidados en lugar de estancias infantiles.

Esto es, los llamados Cucos (Cunas Comunitarias) conformadas por integrantes de una comunidad se encargarían del cuidado de los menores para que las madres de familia puedan realizar otras actividades.

Brugada

La Ciudad de México es un gran escenario para impulsar y favorecer el cooperativismo, una nueva visión de la economía desde la cual queremos construir. Así damos la bienvenida al Primer encuentro de Economía Solidaria, Cooperativismo y Cuidados del Gobierno de la Ciudad de México… pic.twitter.com/fw834HEAGp — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 4, 2024

Lo anterior, durante el Primer Encuentro de Economía Solidaria, Cooperativismo y Cuidados de la Ciudad de México.

Además, Brugada anunció la construcción durante su sexenio de 200 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil en toda la ciudad.

Seguidamente, reconoció que no serán suficientes por lo que exhortó a los capitalinos a organizarse y crear sus Cucos.

Por ello, La intención es que las personas dedicadas a los cuidados de menores obtengan ganancias económicas y a la vez liberen de tareas de los cuidados a otras mujeres.

Además, Brugada indicó que su Gobierno también impulsará la creación de más cooperativas como una forma de combatir el capitalismo y el neoliberalismo.

Entre los apoyos que su administración otorgará a las cooperativas estará la preferencia en los contratos gubernamentales, financiamiento y capacitación.

La mandataria capitalina exhortó a las cooperativas a fortalecerse y unirse para producir más y mejor.

Mensaje Brugada

Por otra parte, durante su mensaje en el evento dijo que el objetivo fortalecer una visión cooperativista para el Gobierno de la Ciudad y fortalecer también, «con las experiencias de todas y todos ustedes, este gran trabajo».

«Ser cooperativista es sinónimo de mucho esfuerzo, primero, de combatir ideas personalistas y capitalistas con sus demás compañeros y compañeras, eso es lo primero y lo más difícil».

Esto es, «mientras no creamos una conciencia, una conciencia social de generación de riqueza colectiva, por encima de la riqueza individual, no avanza una cooperativa».

Además, Brugada dijo que así que la base y el sustento está en la creación de la conciencia colectiva, porque de allí cambia todo.

«Cambia el modelo de organización individualista, competitivo, a un modelo de organización cooperativista social, compartido, con corresponsabilidad y autogestionario.

Mujeres

Cabe destacar que Brugada subrayó el trabajo no reconocido de las mujeres, y entre expresó:

«Para un obrero o para un cooperativista si no hay reproducción de la fuerza de trabajo no se puede ir a trabajar, o imagínense ustedes qué pasaría si ese trabajo no lo hicieran las mujeres principalmente».

Y asentó:

¿Quién cuidaría a los niños, lavaría la ropa, tendería la cama, ¿haría de comer?,» ¿Cómo un trabajador podría estar en condiciones de al otro día ir bañadito a trabajar?

Así que en estos gobiernos la tarea es, por un lado, una visión liberadora de la economía, que levante al pueblo y pueda construir cooperativas como una alternativa económica.

Esto es, «una visión que libere a las mujeres de todas las cargas que se tienen para poder, al igual que cualquier otro ser humano, desarrollarse».

Así que queremos que esta ciudad sea: cooperativista, comunitaria, libre, con bienestar para todos y feminista.

«O sea, tenemos que juntar, justamente, todos estos retos y estas ideas para construir una nueva sociedad.

Obras Brugada

Vamos a construir 200 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, lo que antes se mal llamaba guarderías, ahora vamos a construir 200 a lo largo y ancho de la ciudad.

Y miren, es enorme lo que vamos a hacer, pero no es suficiente.

«Entonces, apelamos a la organización comunitaria y a las cooperativas para que también se sumen a esta tarea, porque naturalmente se hace».

Esto es, «en muchas colonias y comunidades se organizan para cuidar a los niños», precisó Brugada.

«Entonces hemos decidido impulsar los CUCOS, que son las Cunas Comunitarias en la Ciudad de México», indicó.

Cooperativas

Y, por otro lado, «seguir generando cooperativas a lo largo y ancho de la ciudad; como una construcción económica desde abajo, con una visión que ayude a que podamos tener una alternativa económica».

Esta Ciudad de México también ha sido pionera de este movimiento cooperativista, acotó.

Seguidamente, la jefa de la CDMX recordó que en 1872 se creó la primera cooperativa aquí, cuyo objetivo fue la producción y venta de sombreros, esa fue la primera cooperativa.

«Tenemos aquí en la mesa cooperativas históricas, con una gran experiencia e historia que tenemos que reconocer, como la Cooperativa Pascual y otras más».

A nivel nacional, por ejemplo, aquí en nuestro país la derrama económica de las cooperativas genera 354 mil millones de pesos al año.

De los cuales 14 mil millones, los generan sociedades cooperativas, las demás son generadas por empresas de economía social.

Las empresas de economía social otorgan más de un millón 751 mil empleos en todo el país; o sea, todo esto es generado por economía social.

Y en esta Ciudad de México se estima que el 1.5 por ciento de la población ocupada trabaja en cooperativas.

Para avanzar

«Generar a lo largo y ancho de la ciudad un proceso y una campaña que apoye los valores del cooperativismo, empezamos por ahí».

Además, la segunda propuesta tiene que ver con el presupuesto que le vamos a destinar a las cooperativas y que eso lo damos por sentado.

«Vamos a tener un eje importante, que es la construcción del Programa de Cooperativas del Cuidado; y vamos a impulsar las cunas comunitarias a lo largo y ancho de esta ciudad».

Y «una red de cooperativas en todos los territorios de la ciudad para armonizar procesos de constitución, capacitación, registro y financiamiento de proyectos de economía solidaria y cooperativismos.

«A las cooperativas les va mejor cuando se unen con otras cooperativas», sentenció.

Observatorio

Por otra parte Brugada se pronunció por crear también un Observatorio de Economía Solidaria y de Cuidado en esta ciudad para generar indicadores.

«Para que se vigile que realmente las cosas se están haciendo bien, para que se apoye, son nuestros acompañantes críticos, digámoslo así, de las políticas públicas gubernamentales».

La otra propuesta es que el Gobierno de la Ciudad va a priorizar los contratos con las cooperativas, pero necesitamos producciones masivas, buenas.

Finalmente, dijo vamos a echar a andar la Escuelita Solidaria como un instrumento que nos ayude a seguir creando y consolidando esta conciencia; en todos los PILARES, en las UTOPÍAS.

Además de en los Centros Culturales y en todos los espacios públicos donde la gente se reúne.

«Ustedes saben que vamos a construir 100 hermosas UTOPÍAS a lo largo y ancho de la Ciudad de México; así que en cada UTOPÍA vamos a desarrollar este eje del cooperativismo».

¡Somos un Gobierno cercano a la gente!

