Paulina Goto denuncia legalmente a chofer de Uber por intento de secuestro

La actriz Paulina Goto denunció de manera formal al conductor de Uber que la hizo sentir en peligro durante un viaje

Regeneración, 9 de junio de 2022. La actriz Paulina Goto reveló que está preparando su proceso legal contra el conductor que la puso en peligro durante un viaje que solicitó a través de la aplicación.

El pasado 14 de mayo, la modelo denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de una serie de acciones que la hicieron sentir en peligro tras subirse al auto que conducía un chofer que le hizo una serie de acciones que desde su perspectiva, no fueron adecuadas.

Sobre estos hechos, Paulina Goto comentó en redes sociales que realizaría el reporte correspondiente por medio de la plataforma.

Sin embargo, la resolución que Uber le dio no fue suficiente, ya que la empresa decidió que no le harían nada a su conductor.

Como consecuencia, la actriz de telenovelas como Miss XV anunció a través de un comunicado que interpondrá su denuncia contra el chofer.

De acuerdo con la información publicada por la actriz, el 14 de mayo sufrió una serie de comentarios que la hicieron sentir incómoda en un auto particular.

La protagonista de ‘Madre solo hay dos’ narró que el chofer del Uber no le permitió mantener la ventana abierta, incluso le cerró el auto con seguro.

«Bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no»