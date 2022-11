Pide AMLO cesar tensiones entre Rusia y Ucrania

El presidente AMLO habló de lo ocurrido con el misil que cayó en la zona de Polonia y que se trató de un error de Ucrania y que ha tensado las relaciones entre Rusia y la OTAN

RegeneraciónMX, 16 de noviembre de 2022. Tras el reporte de la caída de un misil, supuestamente ruso, que impactó en una granja de Polonia, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su llamado a “evitar más tensiones en la zona del conflicto” y reiteró que “es indispensable abrir el diálogo para conseguir la paz. Que ya no se tarde, porque no hay otra salida, y desde luego que es la más racional y la más humana el conseguir la paz, el parar la guerra”.

En su conferencia de prensa matutina, se dijo convencido de que “ya hay una especie de voluntad colectiva que no había, ya hay un acuerdo no abierto, pero sí interno, en muchos países, incluso en gobiernos, de que debe de buscarse el diálogo para la paz».

Por ello, confió que no tarde el momento en que se logre la paz, y agregó: “No veo que escale el conflicto, que se agrave, no, siento que ya va a ir descendiendo la confrontación y se va hacia la paz”.

Lamentó que de todas maneras hay personas a favor del conflicto bélico, “los más irracionales” que quieren que continúe esa guerra.

Luego que apuntar que en la ONU se votó “para que Rusia pague los daños”, aclaró que el aval de la representación mexicana fue por una decisión de la embajada de México en Estados Unidos y no una decisión tomada por él.

“Yo no puedo estar pendiente de todo, o que me pregunten todo, o que me consulten todo; hay libertades, pero el titular del Ejecutivo en México, que es el que de acuerdo con la Constitución tiene a su cargo la política exterior, sostiene que en este conflicto nuestra postura es la de la paz la neutralidad”, destacó.