Plataforma de Pemex se incendia en el Golfo de México

Medios locales se reportaron seis personas heridas debido al incendio de este domingo en una plataforma de Pemex en el Golfo de México.

Regeneración, 22 de agosto del 2021. Este domingo se registró un incendio en una plataforma petrolera de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Golfo de México.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el acontecimiento se registró frente al estado de Campeche, ubicado en la Península de Yucatán.

Asimismo, se informó que la plataforma que se incendió fue la Ku-Alfa y que forma parte de su mayor complejo productor: Ku Maloob Zaap (KMZ).

De acuerdo con una de las fuentes de la agencia de noticias, la plataforma se encontraba en operación cuando ocurrió el incendio.

Mientras que medios locales señalan que el incendio ocurrió luego de que se produjo una explosión en el centro de distribución de gas y crudo. Mismos que eran distribuidos a otras instalaciones petroleras.

Además, se reportó que los trabajadores fueron transportados en floteles, los buques de apoyo usado para el alojamiento del personal de las plataformas petroleras.

De acuerdo con los medios locales hubo un saldo de seis personas heridas, pero se desconoce su estado de salud.

Asimismo, se indicó que las personas heridas fueron trasladadas en helicóptero a Ciudad del Carmen para que sean atendidas.

Sin embargo, no se tiene información si el incidente en la plataforma de Pemex cobró alguna víctima mortal.

A través de su cuenta de Facebook el capitán de la Marina Mercante, Faustino Suárez, señaló que el fuego fue controlado a las 16:35 horas.

En redes sociales circulan videos y fotografías donde se puede apreciar las grandes columnas de humo sobre la plataforma petrolera.

NOW – Pemex oil platform ablaze after explosion in the Gulf of Mexico.pic.twitter.com/hyxg7LtQao

— Disclose.tv (@disclosetv) August 22, 2021