Por el bien de todos primero los desinformados: Periodista Manuel Pedrero

Joven fundador de ReporterosMx recuerda a kapuscinski “Para ser periodista hace falta ser primero una buena persona”. Encuentro Informar es liberar

Regeneración, 30 de agosto de 2024. En el marco del Encuentro Continental de periodistas y comunicadores independientes tomó la palabra el joven periodista Manuel Pedrero.

“Me tocó en cuarto me supongo que es por la vena 4T”, dijo en primer lugar.

Manuel Pedrero de los ReporterosMX, y si me permiten “orgullosamente tabasqueño, viva tabasco, viva Comalcalco y viva el sureste mexicano”, asentó.

Seguidamente confesó haber modificado el texto que pasó de un saludo a un texto donde “va de cada arteria de mi corazón”.

Buenos días, “saludo con afecto al presidente de México, AMLO, al coordinador de comunicación Jesús Ramírez Cuevas, a todos los que siguen esta transmisión en redes sociales”.

Periodista, reportero, youtubero

#ConferenciaPresidente | "En los periódicos algunas plumas pasan su tiempo jugando al futurismo, presagiando desastres económicos que nunca ocurren con el propósito de causar miedo e incertidumbre entre nuestros pueblos. Hace tan sólo unas décadas está era la dictadura… pic.twitter.com/G2U9MHvW1c — Juncal Solano (@juncalssolano) August 30, 2024

El dia de hoy se escribirá una “pagina bellísima en la vida de la libertad de expresión de todo un continente”.

“No hay precedente en América de un congreso de comunicadores y periodistas independientes como el que hoy pretende llevarse a cabo”.

Además, dijo que el periodismo a nivel mundial se encuentra en una grave crisis. En las academias algunos profesores siembran en sus alumnos que la verdad ya no es relevante.

En los estudios de televisión algunos conductores “están preparados para fingir sorpresa e indignación en medio de montajes transmitidos completamente en vivo”.

Asimismo, denunció que en los periódicos algunas plumas pasan su tiempo jugando al futurismo, presagiando desastres económicos que nunca ocurren con el propósito de causar miedo e incertidumbre entre nuestro pueblos.

Recordatorio

Pude agradecerle personalmente al Presidente López Obrador su contribución a nuestro país. pic.twitter.com/oaUv0C4ayH — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) August 30, 2024

El periodista Pedrero, dice que hace tan solo una década esta era la dictadura infodémica. No había posibilidad de enterase de la verdad por otros medios.

“Estábamos resignados a quedarnos con la versión del señor de traje que aparecía todas las noches y de la señora de radio que aparecía todas las mañanas”.

Seguidamente asentó que no fue hasta que aparecieron las redes sociales donde se les presentó una oportunidad al mundo de contar su propia versión, su propia verdad

Los medios de comunicación económicos nunca contaron con que la tecnología que fue su aliada durante años, se iba a convertir su perdición.

Hoy vemos a mujeres y hombres con total libertad de expresar ideas, información, dijo.

Rebeldes periodistas

Por otra parte, destacó numerosas generaciones de almas rebeldes aquí presentes tomaron sus celulares y empezaron a grabarse a “partir de un sentimiento colectivo de libertad”.

“Los pueblos cansados de la mentira decidieron abandonar a sus verdugo informativos y comenzaron a voltear a las redes sociales”.

Esto ha ocasionado acoso, bullying por parte de televisoras, radios periódicos, a pesar de que laboramos en redes sociales como FB, X, Instagram y otras redes.

Esto es, dijo el periodista, desde las mesas de redacción se ha decido imponernos el mote de youtuberos.

Ante los ojos de ellos no somos periodistas. “Sus razones son variadas. El argumento más común es que quienes trabajan en redes sociales nunca estudiaron periodismo”.

Y es un argumento, para ser franco, honestamente risible. Luego, cita a Kapuchinski, periodista más destacado que no estudió periodismo, era un historiador. Y vale la pena recordar la frase:

“Para ser un buen periodista hace falta ser primero una buena persona” y cosechó los aplausos de la concurrencia.

Mando popular

“Hay que abrazar humildemente el mando que nuestros pueblos nos han otorgado, algunos piensan que el término youtubero es peyorativo, se equivocan, es un timbre de orgullo”.

Seguidamente, contó una anécdota:

Y conto que mientras un reportero conservador transmitía completamente en vivo, un grupo enorme de paisanos migrantes se pararon atrás de él y comenzaron a corear la consigna: “Más youtuberos, menos chayoteros”.

Cada uno de ustedes cuenta con una historia fenomenal en redes sociales. A lo largo de este congreso, desde luego que hay que compartir experiencias y fortalecernos unos a los otros.

“Solamente nos tenemos a nosotros”, asentó el joven periodista.

Historia

De manera bastante breve me gustaría contar mi historia. Corría el año del 2020, tenía unos 17 años de edad y cursaba la preparatoria.

En esos momentos era beneficiario de un nuevo apoyo social, Becas Benito Juárez, única beca que he tenido, relató.

Además dijo que en uno de estos días escuchó que las becas eran usadas por los estudiantes para comprar alcohol y droga, vicios.

“Me enfurecí, ya que la beca que recibía la utilizaba para entregársela a mi madre ya que en ese momento estábamos construyendo una casa pequeña”.

Y, “con la beca se lograba comprar un poco de cemento y blocs”.

Decidí tomarle foto a la construcción y usar las benditas redes sociales, “para contar mi versión, para contar mi verdad, la foto se hizo viral en cuestión de horas.

Además, dijo que 48 horas después Vicente Serrano, Meme Yamel, me habían invitado a colaborar en su medios

E incluso dijo que cuatro años después, inspirados por ellos, nació los ReporterosMx.

“Hoy me gano la vida haciendo periodismo independiente y no sobra decir que esto sucedió gracias a una beca que se me había negado toda la vida”.

Cabe destacar que el periodista, asentó:

“Señor presidente, usted me cambio la vida y le agradezco por ello”.

Pueblo

Así como esta hay miles de historias esperando a ser contadas. “Hagan comunicación al servicio de la Nación, al servicio de sus pueblos”.

Felicita la iniciativa, no podía ser en otro país o momento como este, “López Obrador el que abrió la puerta a los periodistas independientes”.

Ahora “es él el que nos convoca a trazar el rumbo del periodismo en América”.

Seguridad ante el miedo

Finalmente el periodista Pedrero dijo que la diferencia entre un ciudadano informado o desinformado con miedo somos nosotros.

“El miedo como herramienta de control de masas. Les conviene un pueblo atemorizado sin capacidad de reacción”.

Un pueblo informado “nunca será dominado. Son los “desinformados nuestros objetivo, curar al mundo de noticias falsas y construir una sociedad más democrática”.

Pero para lograrlo será necesario acabar con la desinformación, por eso, quiero finalizar con la frase:

“Por el bien de todos, primero los desinformados”.

Le grite: Mis abuelos marchó contigo, mis padres marcharon contigo y ahora yo marchó contigo.



Me sonrió y me dió la mano, sencillamente es un honor estar con Obrador. pic.twitter.com/JuAMrzvq23 — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) November 27, 2022

