Por primera vez en su historia, Colombia camina hacia la izquierda

Este domingo 29 de mayo Colombia elegirá nuevo presidente, en sustitución de Iván Duque; de acuerdo con las encuestas podría ser Gustavo Petro, líder socialista, el ganador ya que, en los sondeos aparece como el favorito

RegeneraciónMx.- El próximo 29 de mayo, Colombia elegirá un nuevo presidente, y todo apunta a que será Gustavo Petro, quien cuenta con la mayor parte del voto joven.

Junto a Francia Márquez, Petro lideraba los sondeos debido a sus controversiales propuestas sobre la administración de los capitales ricos y pobres, en las que contempla una subida de impuestos a quienes más ganan.

Pero quién es el hombre que se define como un líder de izquierdas progresistas en una de las sociedades más conservadoras de América Latina.

Aunque nunca combatió, lo persiguen sus años de militancia en el desaparecido grupo guerrillero M-19, que asaltó en 1985 el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, en un ataque que dejó casi un centenar de muertos.

El pasado violento del grupo rebelde se ha convertido en un fantasma con el que carga a cuestas y es usado por sus opositores para atacarlo.

Fue arrestado en 1985 por el ejército en posesión de armas y estuvo en una cárcel 18 meses, en los que asegura fue torturado por los militares.

¿Quién es Gustavo Petro?

Gustavo Petro sabe que no será fácil cambiar los hilos de la sociedad colombiana, marcada por la guerrilla y la droga. A sus 61 años ha sido guerrillero del M-19, senador y látigo de Álvaro Uribe, alcalde de Bogotá y el candidato presidencial que en 2018 quedó segundo con más de ocho millones de votos (43%). ¿Y si no logra ganar, qué hará? “Entonces se cierra mi proyecto político, no me puedo volver un eterno candidato”.

Despertó a la vida política al ver llorar a su padre con la muerte del argentino ‘Che’ Guevara. Dice que su despertar político empezó en 1967 cuando vio a su padre llorar viendo una fotografía del cuerpo sin vida del revolucionario argentino Ernesto ‘Che’ Guevara.

Su elección en 2011 como alcalde de Bogotá, el segundo cargo más importante de Colombia después de la presidencia, se vio como una prueba de que la política era el camino a seguir por movimientos guerrilleros como las FARC, que finalmente se desmovilizaron en 2016 y formaron un partido político.

Nacido en un pueblo del norte de Colombia y padre de seis hijos, es un lector obstinado, amante de la cumbia tropical, usa gafas y pulseras. Calza zapatos de marca y ha sido criticado por vivir en una lujosa casa en las afueras de Bogotá.

¿QUÉ PROPONE?

Cambio de modelo económico: El modelo que presentó el cadidato presidencial contempla una Reforma Agraria, que impulse la producción agropecuaria para combatir la desigualdad de propiedad y el uso de la tierra. Petro aseguró que no habrán expropiaciones, pero que intentará renogociar los tratados de libre comercio.

Materia energética: Detalla medidas para cuidar los ecosistemas y los recursos naturales, principalmente el agua, a la que considera eje del ordenamiento del territorio. También propone limitar la dependencia del petróleo y el carbón y recurrir a energías renovables.

Igualdad de género: Otro pilar fundamental, en el que la fórmula coincide con otros candidatos, es la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que busca reconocer y reducir la carga de las tareas de cuidado en las mujeres. El tiempo dedicado al cuidado será reconocido como trabajo y recompensado.

Seguridad: El programa de Petro y Márquez propone avanzar hacia la «desmilitarización de la vida social», afirmando la prevalencia de las autoridades civiles sobre las militares.

En el marco de la reforma propuesta para las Fuerzas Armadas, el servicio militar va a dejar de ser obligatorio y se va a respetar la objeción de conciencia.

Además se propone que todos los integrantes de las Fuerzas Armadas accedan a la educación superior y a más formación en áreas como los Derechos Humanos, así como ajustes en los mecanismos para avanzar en la carrera, los sistemas salariales y de pensiones.

Hace hincapié en el desmantelamiento del Esmad, el polémico Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Impuestos a los más ricos: Petro propone una reforma tributaria que, entre otros aspectos, se enfoque en los dividendos: será obligatorio declararlos y siempre tendrán que pagar impuestos.

En declaraciones durante la campaña, Petro explicó a quién estaría orientada la mayor carga impositiva: «Sobre las 4.000 más grandes fortunas de Colombia», dijo, y agregó que, dentro de ese conjunto, no apuntarán hacia las empresas productivas sino los activos improductivos, mencionando los dividendos y las transferencias al extranjero.