Por tremendo aguacero se desborda el Río de los Remedios en Naucalpan

Chaparrón en CDMX y Edomex. Desborde en algunas partes del Río de los Remedios en Naucalpan. Vialidades saturadas. Inundaciones. Tenga precaución

Regeneración, 21 de agosto de 2024. En redes destacan las fuertes lluvias y el consecuente desbordamiento del río de los Remedios en Naucalpan, Estado de México.

Y con afectaciones en la aledaña alcaldía de Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Remedios

Nos reportan de último momento, desbordamiento del Río chico de Los Remedios que corre sobre Calz. Las Armas, esto a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en el vecino municipio de Naucalpan. pic.twitter.com/jWy5ROFq44 — Todos Somos Azcapotzalco (@TodosSomosAzcap) August 22, 2024

Cabe destacar que se subraya que provocó inundaciones que afectaron viviendas, además de que dejaron completamente inutilizables algunas vías de la zona.

De acuerdo con algunos reportes de redes sociales, la potencia del agua provocó la caída de una barda, lo que desembocó en el desbordamiento del cuerpo de agua.

Así como las inundaciones que se observaron en videos captados por vecinos y transeúntes.

E incluso se detallan afectaciones en las avenidas 16 de Septiembre, Colón Echegaray, Ribera de Echegaray, Calzada San Agustín, Las Armas.

Nuevamente se desborda Río de los Remedios en Naucalpan. A la altura de 16 de Septiembre y salida a Periférico. Ya cerraron la circulación #Lluvia #Naucalpan #inundación pic.twitter.com/KsuxDuiAKX — Wallace BT (@Wallacebt) August 22, 2024

Así como la zona aledaña con la alcaldía Azcapotzalco y San Esteban, El Molinito y Toreo, donde los drenajes quedaron saturados.

Elementos de Protección Civil y el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento acudieron a los puntos para realizar trabajos de desazolve.

Varados

🌊⛈️#Naucalpan, #EdoMéx: Las #inundaciones y desbordamientos también estuvieron presentes esta tarde-noche tras las #lluvias al noreste de la #CDMX y poniente del Estado de México.



En esta ocasión, se desbordó el Río de los Remedios, en el tramo de la Calz. Las Armas, a un… pic.twitter.com/fjmz6k9PvM — SkyAlert Storm (@SkyAlertStorm) August 22, 2024

Además, el desbordamiento de los Remedios hizo que un número no cuantificado de automovilistas quedaron varados en las vías.

Asimismo problemas para que las unidades de transporte público brinden el servicio.

Usuarios reportan que en el Mexipuerto Cuatro Caminos hay cientos de personas que no pueden abordar alguna unidad para dirigirse a sus destinos.

Sin embargo, los primeros reportes indican que las zonas más afectadas por el desbordamiento son la calle 16 de septiembre en su salida a Periférico Norte.

Además, en la colonia 10 de abril los vecinos tuvieron que colocar costales de tierra para controlar el nivel del agua y no llegara hasta sus hogares, pero eso no fue suficiente para controlar el cause del río.

El canal, también llamado Río Hondo o Río de los Remedios lució hasta su máximo nivel, pero el peligro se encuentra para las personas que viven a menos de un metro de la corriente de agua.

Testigos

#Edomex 🌧️🚨 #Inundación en #Naucalpan ⚠️ Esta noche, tras las intensas lluvias, se desbordó el Río de los Remedios, provocando una fuerte inundación en El Molinito. 🌊⚠️ Vecinos reportan calles completamente anegadas y alertan sobre el riesgo en la zona. #Lluvias #Precaución pic.twitter.com/SMf7neDtvR — Quadratín Edomex (@QuadratinEdomex) August 22, 2024

Cabe destacar que en varios videos en redes se aprecia el agua que está a ras de piso de los hogares, mientras el caudal toma más fuerza.

E incluso algunos vecinos que saben que vive en asentamientos irregulares, junto al rio los Remedios piden que los reubiquen ya que sus vidas están en peligro.

Una lluvia más fuerte a la de hoy podría arrasar con las casas hechas ladrillo y con techos de lámina.

Finalmente cabe destacar que hasta el momento no se reportan heridos o personas afectadas de gravedad.

