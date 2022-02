Profeco retirará estas marcas de mezcales por incumplir las normas

La Profeco anunció que tendrá que retirar varias marcas de mezcales del mercado debido a que incumplen con las normas y engañan al consumidor

Regeneración, 24 de febrero de 2022. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, dio a conocer que el siguiente número de la Revista del Consumidor contará con un estudio sobre los mezcales.

De acuerdo con información de Milenio, la Profeco realizó un análisis de los productos de marcas de mezcal que hay en el mercado.

Como consecuencia, los expertos encontraron que algunas marcas de mezcal no cumplen con las normas ya que engañan al consumidor.

Ricardo Sheffield reveló a Milenio que el análisis tomó en cuanta 36 marcas de mezcal de los tipos artesanal, ancestral e industrial.

Para ello, la Profeco también analizó los agaves que se utilizan para la elaboración de este tipo de bebidas alcohólicas.

El titular de la Profeco adelantó que el mezcal «más pasado de rosca» fue el famoso ‘Gusano Rojo’, debido a que la marca no cumple con la norma oficial serlo.

«No es mezcal, casi es, pero no, porque no cumple con la norma. Este sí se pasaron de rosca… iniciamos los procedimientos en contra de ellos, y va a terminar en un procedimiento en contra del Consejo Regulador del Mezcal por haber dado la autorización de un producto que no cumple»

comentó Sheffield a Milenio