Qatar 2022: México está entre los países más compradores de boletos

Hasta el momento se han vendido poco más de medio millón de boletos para los partidos de Qatar 2022 y uno de los mayores compradores fue México.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 19 de agosto de 2022.- A menos de 100 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022 ya se han vendido al menos 2.45 millones de entradas. La primera Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Medio Oriente comenzará el 20 de noviembre y reunirá a aficionados de todo el mundo, como EEUU, Inglaterra, Arabia Saudita, Francia, Argentina, Brasil, Alemania y México, que lideran el ranking de venta de entradas por país de residencia.

Según un informe de la FIFA, entre el 5 de julio y el 16 de agosto se vendieron 520 mil 532 entradas. De éstas, la mayor cantidad fueron para partidos de la fase de grupos como Camerún vs. Brasil, Brasil vs. Serbia, Portugal vs. Uruguay, Costa Rica vs. Alemania y Australia vs. Dinamarca.

Lo llamativo de esto fue que los fanáticos que viven en Qatar, Arabia Saudita, EEUU, México, los Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Argentina, Brasil, Gales y Australia fueron los mayores compradores de tickets, provocando largas filas digitales.

Solo FIFA vende boletos

En su comunicado, la FIFA alentó a los fanáticos que ahora tienen la confirmación de uno o más partidos a comenzar a planificar su viaje lo antes posible reservando el alojamiento. Incluso, aconsejó a quienes viven fuera de Qatar, empezar con la solicitud de la Hayya (la identificación de fanático para el torneo ).

Para todos los trámites y recomendaciones, los organizadores del Mundial de Fútbol han abierto una pagina web y aplicacionesHayya disponibles en iOS y Android. Además, advirtieron que la única forma de adquirir entradas para los partidos de Qatar 2022 es en la página oficial de la FIFA, por lo que pidieron no dejarse engañar por sitios web no autorizados.