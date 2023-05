¿Qué opina AMLO de que Grupo México compre Banamex?

El presidente AMLO reiteró que a pesar de los desencuentros, su gobierno no tiene problema con que el famoso Grupo México adquiera Banamex.

RegeneraciónMx, 16 de mayo de 2023.- A pesar de tener puntos en contra de Germán Larrea por se parte de la llamada “mafia del poder”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay ningún problema de que compre Banamex.

En conferencia de prensa, el presidente AMLO dijo que no hay ningún problema si Grupo México compra Banamex a CitiGroup, y ven “con buenos ojos” la operación que se perfila porque se cumplen las recomendaciones que ha hecho con relación a la compra-venta.

El presidente dijo que van bien las negociaciones respecto a esta venta y señaló que “uno de los posibles compradores es el Grupo México”.

“Nosotros le hemos transmitido a los consejeros, directivos, de CitiBanamex que no hay, de parte del gobierno de México, ninguna inconformidad, que no hay de parte nuestra ningún problema que se lleve a cabo esa operación”, señaló AMLO.

Durante su conferencia de prensa matutina, subrayó: “Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación porque se están cumpliendo estos elementos, factores, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Sólo me falta revisar la falta de pago de impuestos, es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a ser los del Grupo México no va a haber ningún problema, tenemos diferencias con ellos, pero ese es otro asunto, es otros cantar, en el caso de la venta o compra del banco, no hay problema”.

Que sea con dinero e inversión mexicana compra de Banamex: AMLO

Sin embargo aclaró que su gobierno lo único que ha solicitado es que la compra sea con capital mexicano, que se trate de empresarios al corriente con sus impuestos, que se pague lo correspondiente a los impuestos que involucra la operación, además de que el acervo cultural propiedad del banco se quede en México.

También, reiteró que al momento de venderse Banamex a CitiGroup durante el sexenio de Vicente Fox, “se les hizo fácil no pagar impuestos”.

“Miren las vueltas que da la vida, ahora CitiBanamex está vendiendo de nuevo el banco y pues ya son otros tiempos, ahora tienen que pagar los impuestos”, agregó.