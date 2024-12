Que pida su pensión de Bienestar, responde Sheinbaum a Carlos Salinas

Sheinbaum aclaró que ningún expresidente ha pedido las pensiones millonarias retiradas. Para pensión de Bienestar hay que vivir en México, aclara

Regeneración, 4 de diciembre de 2024. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de del expresidente Carlos Salinas de Gortari quien se quejó de desempleo tras perder millonarias pensiones.

Y es que Carlos Salinas reapareció en medios de comunicación y se presentó como un analista sin ingresos por la pérdida de su pensión.

Cabe destacar que en Palacio Nacional Sheinbaum fue cuestionada sobre la reaparición de Gortari y sus comentarios.

Esto luego de que en una reciente entrevista el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se presentó como un “desempleado” después de que “alguien nos quitó las pensiones”.

Por ello, Sheinbaum dijo que hasta ahora ningún ex mandatario ha solicitado el regreso de sus pensiones, pero subrayó que “no se las daríamos”.

Además, recordó que a los ex presidentes se les daba una pensión de “5 millones de pesos en su momento, mensuales más los apoyos adicionales de su equipo».

-«Más lo que se llevaron”, insistió la presidenta de México.

Por otra parte, la titular de Ejecutivo de México apuntó que la mayoría de los expresidentes no viven en México.

“La mayoría, como hemos platicado, viven fuera de México. El único presidente que vive en el país es Fox, en Guanajuato».

Y «Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palenque. Claro que no hay punto de comparación».

«Nadie ha solicitado su pensión y no se las daríamos”, declaró tajante.

No obstante, Sheinbaum apuntó que Gortari y cualquier otro expresidente sí puede solicitar la Pensión del Bienestar, siempre y cuando vivan en México.

“Zedillo vive en Estados Unidos y los demás viven en España: Calderón, Peña Nieto y Salinas de Gortari. A lo mejor va y viene, no sé, no tengo información”, agregó.

Por otra parte, en redes se indica que Salinas de Gortari reapareció públicamente a través del podcast La Invención de América del Norte.

Y mismo, producido por la revista Nexos en colaboración con Genuina Media.

“Me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado. Sí porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. Me llamo Carlos Salinas y me dedicó a la investigación y reflexión sobre temas históricos”, declaró.

Lo anterior, en el episodio dos, titulado En México le decimos Liberalismo Social, el expresidente hablo del Tratado de Libre Comercio.

Al tiempo que además, portales destacan que el 5 de noviembre de 2018, AMLO publicó el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.

Y mismo, que reglamentó los artículos 75 y 127 de la Constitución Política y que puso fin a las pensiones para los expresidentes de México.

“No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos».

Lo anterior, «sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo».

«Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”.

Así dice la Ley a la que se refiere la presidenta Sheinbaum.

