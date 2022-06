Queen lanzará tema inédito con la voz de Freddie Mercury

De acuerdo con Queen esta canción pertenece a las sesiones correspondientes al disco The Miracle, la cual no fue integrada en el tracklist final del álbum

Regeneración 14 junio 2022. Brian May y Roger Taylor, integrantes de Queen dieron a conocer que estrenarán una pista inédita grabada con la voz de Freddie Mercury.

De acuerdo con la información esta canción pertenece a las sesiones correspondientes al disco The Miracle, la cual no se integró en el tracklist final del álbum.

En una entrevista Taylor mencionó que habían olvidado la existencia de esa canción titulada Face It Alone y resaltó que es una maravilla.

Cabe señalar que es un poco complicado rescatar toda la canción; sin embargo, su equipo de ingenieros dijo que podrían salvarlo con algunas modificaciones.

Se tiene previsto que la canción se estrene en septiembre, mes en el que nació Freddie Mercury.

The Miracle se lanzó en mayo de 1989 y lo remasterizaron en 2011 y cuenta con éxitos como I Want It All, The Invisible Man y Breakthru.

Otra canción que forma parte de dicho album es una que compuso Freddie y Roger con la finalidad de subirse el ánimo pues la salud del primero ya comenzaba a deteriorarse a consecuencia del SIDA y su compañero estaba atravesando la ruptura amorosa de su primer esposa.

Cabe señalar que esta es la segunda ocasión que se revela un tema inédito de Mercury pues en junio de 2019 Universal Music público otra versión de Time, estrenada en 1985 y nuevamente lanzada en 2019.

Hasta el momento no se conocen mas detalles sobre el lanzamiento de esta canción pero los fanáticos de la banda se encuentran emocionados.