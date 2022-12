Quinceañera plantada por sus invitados en Veracruz tendrá un segundo festejo

La quinceañera que fue plantada en su fiesta en Veracruz tendrá nuevo festejo para que pueda bailar bien el vals.

Regeneración, 13 de diciembre de 2022. Una quinceañera sufrió el especio de sus invitados ya que la dejaron plantada allá en Veracruz y su video se viralizó rápidamente en redes sociales.

La joven de nombre Lisa no podía cree lo que estaba sucediendo, por lo que un familiar escribió una publicación de Facebook dirigida a toda la comunidad: «Quien guste venir, puede hacerlo».

Esta publicación de igual manera se hizo viral y el salón se Leno de desconocidos que le llevaron varios regalos a la festejada.

Pero para esta ocasión, habrá un segundo festejo para la quinceañera y que esta ocasión pueda disfrutar la fiesta y bailar bien su vals.

La invitación está abierta a todos quienes quieran asistir a este segundo festejo.

La quinceañera está feliz por segundo festejo

Lisa señaló que está contenta de que vaya a tener otra fiesta, ya que en la primera no pudo bailar bien el clásico vals.

«Estoy muy emocionada, no me esperaba eso», señaló en entrevista con Imagen del Golfo. «En la primera fiesta no tuve chambelanes, tuvimos que improvisar»

La joven espera que esta ocasión sí pueda disfrutar completamente su fiesta y dejar en el olvido ese primer festejo en donde todo mundo la dejó plantada.