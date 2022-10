Rafa Puente Jr. es nombrado el nuevo técnico de Pumas

El director técnico, Rafa Puente Jr. asume las riendas de un Pumas complicado pero con ganas de trascender.

RegeneraciónMx, 28 de octubre de 2022. Tras varias semanas en el que nombres no faltaron, el equipo de los Pumas eligió por fin a un nuevo técnico, se trata de Rafa Puente Jr.

Tras varios días de incertidumbre, el técnico mexicano llega a una institución tocada entre lesiones y malos funcionamientos, el cuál se convierte en el principal reto de Rafa Puente Jr.

El extécnico del Atlas, Querétaro y de Lobos BUAP se dijo ilusionado en un mensaje compartido por las redes sociales de la UNAM.

“Regresar a mi origen me hace recordar lo que es ser Puma, una vez que te pones esa camiseta la garra y la determinación se mantiene intactas, en la Cantera me dio los valores que me formo como profesional ¡Estamos listos, una vez Puma, siempre Puma!”, señaló.