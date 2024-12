Recaudación 2024 crece en 400 mil millones felicita Sheinbaum

Ningún aumento de impuestos ataja Sheinbaum flamígera por insistencia de reforma fiscal. En 2024 crece 6% real el ingreso fiscal. Cumplir sin corrupción

Regeneración, 20 de diciembre de 2024. Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum descarto definitivamente que esté pensando en aumentar impuestos por medio de lo que se llama Reforma Fiscal.

Y es que, desde diversos frentes se insiste en el tema, como un Funcionario del Fondo Monetario Internacional al cual nadie le preguntó, pero que dice que hay que aumentar el impuesto predial en todo México.

Sheinbaum tajante

Cierra bien el año con empleo récord e inversiones importantes. En 2025 hay presupuesto para obras de infraestructura pública y Programas para el Bienestar, incluidos Salud Casa por Casa, Pensión Mujeres Bienestar y Beca Rita Cetina. pic.twitter.com/JXDVR2f9Yf — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 20, 2024

Esto, para incrementar el ingreso. Por ello la pregunta del periodista luego del guayabazo.

«Standard and Poor’s hace una semana ratificó la perspectiva de calificación», pero las calificadoras, analistas, insisten en una reforma fiscal, que se necesita aumentar los ingresos».

Y, la pregunta «¿desde cuándo va a empezar a construir los consensos hacia una posible reforma fiscal en 2025?» – esto es, no si habrá o no reforma fiscal, sino en qué fecha comienza.

Por eso Sheinbaum dijo que las calificadoras tienen una visión y que antes de pensar en una reforma fiscal México tiene muchas oportunidades de ingreso.

«Porque, a ver, si aumentáramos el IVA —cosa que no vamos a hacer nunca, porque es el impuesto más regresivo que hay—, las calificadoras estarían aplaudiendo, porque también tienen una visión».

Y reveló:

¡Aunque insistan! La presidenta @Claudiashein reitera que no se buscará ni en 2025 ni en 2026 una reforma fiscal.



Si aumentáramos el IVA, cosa que no vamos a hacer nunca porque es el impuesto más regresivo que hay, ¡las calificadoras aplaudiendo!, ejemplificó la mandataria.… pic.twitter.com/np0sKB6hZI — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) December 20, 2024

«El ingreso está casi 6 por ciento arriba en términos reales, estamos hablando de que este año ingresaron a la Tesorería más de 400 mil millones de pesos respecto al 2023″.

Y, «no hubo reforma fiscal; es decir, se sigue trabajando para que se paguen los impuestos que se tengan que pagar y erradicar cualquier forma de corrupción y privilegios».

Entonces, todavía hay muchas áreas de oportunidad —vamos a ponerlo así— de mayores ingresos.

Al tiempo que precisó, «lo vamos a trabajar así primero, antes de pensar en una reforma fiscal».

Moral

Eres grande mi Presidenta , aqui con sentimientos encontrados, nostalgia , vibrando de orgullo , agradezco reconozca y visibilice a los hermanos #Migrantes , se eriza la piel !! #MigrantsDay #Migrantes 🇲🇽#InternationalMigrantsDay

gracias por tanto ! pic.twitter.com/VmZb0psC2Q — Blanquita Bo. (@BBo0127) December 18, 2024

Es una visión que nosotros hemos planteado, que en esencia es la economía moral: «Erradicar la corrupción», dijo.

Entonces, vamos a seguir trabajando en ello. «El Presidente López Obrador avanzó muchísimo, pero todavía vamos a avanzar más».

Por otra parte, Sheinbaum destacó que «ya en el 19 Constitucional, las factureras ya es delito con prisión preventiva oficiosa; todavía, aunque ha disminuido mucho, todavía hay facturación falsa».

Entonces, hay que entrar a eso, al tema de Aduanas y la propia simplificación en el pago de impuestos que beneficia a todos, también da más ingresos, señaló.

E insistió: «Estamos trabajando en todo ello, antes de estar pensando en una reforma fiscal».

Insiste e insiste

El poder económico y sus voceros reclaman que con AMLO y Sheinbaum se “regala” dinero a los pobres. Falso. A quienes sí se les regaló el $ del pueblo -desde Salinas- es a esos empresari@s corrupt@s, con privatizaciones, Fobaproa, sobrecostos, indemnizaciones millonarias ilegales — Nancy Flores 🇵🇸 (@nancy_contra) December 20, 2024

Aunque el lector suponga que le pagan por insistir, la prensa, insistió:

-¿2025, entonces no habría una reforma fiscal? Digo, todavía no empieza el año, pero ¿no habría, no estaría…?

-No, pues se presentó la Ley de Ingresos, que en todo caso ahí debería de haberse planteado, indicó la presidenta.

-Me refiero a si ¿en 2025 se construiría el consenso hacia una reforma fiscal y que entrara en vigor 2026, no?- reiteró el periodista.

-No, no estamos pensando en eso. Y primero hay que seguir en esta tarea, antes de pensar aumentar tasas de impuestos.

Finalmente, Sheinbaum insistió a la insistencia maniática de subir impuestos: «Por lo pronto, no lo estamos considerando».

Síguenos en nuestro canal de YouTube también