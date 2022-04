Rechazan Margarita Zavala y Edna Díaz excusarse de votación eléctrica

Cámara de Diputados pidieron a diputadas Zavala y Díaz para excusarse de la votación de Reforma Eléctrica por conflicto de interés. Dijeron que NO

Regeneración, 17 de abril de 2022. En la sesión de la Cámara de Diputados se exhortó a las diputadas Margarita Zavala y Edna Díaz que se excusaran de participar en la votación para la Reforma Eléctrica promovida por AMLO.

Lo anterior tras la denuncia de que Margarita Zavala y su esposo Felipe Calderón recibieron casi 9 millones de pesos de Iberdrola.

La señora Margarita Zavala debería ausentarse de la Cámara de diputados por conflicto de interés.



Y en general el calderonismo debería ausentarse de toda la vida pública mexicana por ser un cáncer político inmundo. — Héctor Alejandro Quintanar (@hectoralexx) April 17, 2022

Además de recordar que Edna Díaz fue quien metió a la Cámara de Diputados al cabildero italiano Paolo Salerno de la eléctrica Enel.

Y es que la diputada de Morena, Andrea Chávez Treviño, señaló a Margarita Zavala de haber recibido millones de pesos por parte de Avangrid, una de las filiales de Iberdrola.

Entonces, Margarita Zavala, después de haber recibido en su casa 8 millones de pesos de Iberdrola, ¿no va a tener la decencia de excusarse de votar por conflicto de interés?



No son diputados, son cabilderos de empresas extranjeras. — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) April 17, 2022

Misma de la cual fue consejero su esposo, el ex presidente Felipe Calderón.

Eléctrica

Sin embargo, al no estar establecido el procedimiento tuvo que reunirse la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva.

Luego del receso se presentó el siguiente resolutivo:

Mi Querida compañera y amiga @AndreaChavezTre con documentos y pruebas en mano solicitó @Mzavalagc no vote por tener conflicto de interés



Margarita Zavala no debe votar por la #ReformaEléctrica porque hay pruebas contundentes que una filial de Iberdrola le entregó millones pic.twitter.com/Z7WN2YTpIM — Brenda Espinoza Lopez (@_BrendaEspinoza) April 17, 2022

-En virtud de que no existe un procedimiento previsto, diputadas Edna Díaz Acevedo y Margarita Zavala se les exhorta a que se excusen por los elementos que se han presentado».

Esto «si así lo consideren y que quede esa determinación en ustedes”

Lo anterior, presentado por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva.

Rechazado

-“Actué de buena fe, conforme a la ley y que me respondieran el tema..la dirección respondió que no había conflicto de interés”, dijo Margarita Zavala.

La diputada @AndreaChavezTre salió a decirnos que solicitó que la diputada Iberdrola Margarita Zavala no vote la #ReformaElectrica. pic.twitter.com/pge6lxI3gF — Pati Chaira #ReformaEléctricaVa (@patinegrete) April 17, 2022

Además la esposa de Felipe Calderón dijo que se “han utilizado este momento para retrasar un debate que no quieren dar”.

Y además acusó que los señalamientos en su contra son “una clara violencia de género”, desde luego sin demostrarlo.

“No me excuso por la defensa del derecho y de México, de nadie más”, expresó.

Margarita Zavala asegura que su esposo @FelipeCalderon “no trabajó” para Iberdrola.



Los hechos muestran que Felipe Calderón recibió más de 9 millones 617 mil pesos de Avangrid entre 2016 y 2018.



Iberdrola tiene más del 80% de las acciones de Avangrid.



Juzguen ustedes. pic.twitter.com/dX6DgNdnp9 — Braulio Luna (@brauliolunan) April 17, 2022

Edna

“No me excuso, porque no tengo absolutamente nada de que excusar. Yo no respondo a mentiras ni calumnias”, dijo la diputada Edna Díaz.

Traidor

Por otra parte, en el contexto de la votación de la Reforma Eléctrica el diputado del PVEM, Andrés Pintos Caballero por Nuevo León se cambia de bando.

Margarita Zavala quiere votar ilegalmente… pic.twitter.com/8AIZ4LHqFT — La Catri Obradorista (@catrina_nortena) April 17, 2022

Y es que dijo que se iba al Movimiento Ciudadano.

En el oficio se pude leer lo siguiente:

“…Pero hoy estoy en una encrucijada, y he decidido esta en un espacio dónde pueda hacer más por Nuevo León».