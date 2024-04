Reconocimiento mundial al modelo humanista de la 4T: Sheinbaum

Hacia el 2o debate presidencia, Sheinbaum subrayó propuestas y resultados: Crecimiento económico, menos pobreza y desigualdades, aumento salarial

Regeneración, 24 de abril de 2024. Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí descartó que, tras el segundo debate presidencial del próximo domingo, haya cambios importantes en las preferencias para la elección.

Y es que los portales subrayan que Sheinbaum destacó:

-““Difícilmente un debate puede cambiar esa diferencia, en el primer debate todavía subimos un poco, entonces no creo que cambie de manera importante el debate”.

Por otra parte, Claudia destacó que los temas a desarrollarse en del segundo debate, economía, cambio climático y medio ambiente, son para mostrar lo que ha hecho el presidente AMLO.

Sheinbaum

“Es lo que digo todos los días en los mítines: la política del Humanismo Mexicano de la Cuarta Transformación ha dado resultados, particularmente en un nuevo modelo económico, economía moral”.

Seguidamente expresó:

-“Sí tenemos algunos temas que vamos a plantear en el debate pero, sobre todo, vamos a hablar de lo que significa el modelo de la economía moral y el Humanismo Mexicano”.

Por otra parte subrayó los resultados de la 4T:

“Hay resultados y además se apoya al que menos tiene con el sentido humanista y de justicia social que caracteriza a nuestro modelo, eso es lo que vamos a ir a decir y vamos a dar los datos con mucha solidez”.

Esto es “si no hay desarrollo compartido, y no es crecimiento, desarrollo con bienestar y sustentabilidad, no puede hablarse de prosperidad”.

Parada en Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí. pic.twitter.com/iYqLxkbuRl — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 24, 2024

Exitoso modelo

Por otra parte, Sheinbaum Pardo añadió que, “se ha demostrado ahora que el modelo es tan exitoso que el mundo entero está viendo el modelo mexicano.

Seguidamente, detalló: “crecimiento económico, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades, el nivel más alto de empleo formal en la historia del país”.

E incluso, Sheinbaum destacó, “el nivel más alto del salario medio del IMSS, aumento en el salario mínimo frente a otras economías similares”.

Estos son los proyectos que tenemos para San Luis Potosí. pic.twitter.com/9sAuGnrQQO — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 24, 2024

Unos datos

Cabe destacar que Animal Político dice que la coalición que impulsa a Xóchitl Gálvez reportó el pago de 38.5 millones de pesos en lo que va de campaña presidencial a la agencia de marketing Aldea Digital.

Y misma, que trabajó en el 2018 para el PRI y cuyo dueño también es propietario de la encuestadora México Elige, misma que dice que la derechista va viento en popa en su campaña.

Sin embargo, lo cierto es que Gálvez va creciendo, pero en rechazo que alcanza el 49% de los electores.

Han gastado millones y millones y millones en guerra sucia contra @Claudiashein y han fracasado.



Han tirado su dinero a la basura.



Las opiniones negativas hacia Claudia Sheinbaum son mínimas.



Por cierto, casi el 50% de los mexicanos tiene una pésima opinión de @XochitlGalvez. pic.twitter.com/6jyJIBjlQc — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) April 24, 2024

