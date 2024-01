AMLO relata fallidos intentos de expresidentes para quedarse en el poder

AMLO citó a Porfirio Díaz, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. “Yo no quiero ser jefe máximo, ni líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique”

Regeneración, 17 de enero de 2024. AMLO dijo que no hay títeres con poder, nadie acepta cuando llega a un cargo público ser manipulado, tras ser interrogado por la prensa.

Y es que en relación a supuestas manipulaciones del presidente a Sheinbaum, en el sentido de que le impide debatir, AMLO dijo:

-Se dan cosas de manera esporádica. Les puedo contar, en la historia de México lo quiso hacer Porfirio Díaz, puso a su compadre Manuel González, porque había llegado al poder por la fuerza”.

Esto es, derrocando al gobierno legal y legítimo de Lerdo, en una célebre batalla se decidió el triunfo del Plan de Tuxtepec, en un pueblo histórico, Tecoac, en Tlaxcala.

Seguidamente destaca que ahí fue decisivo porque el ejército federal, que apoyaba al gobierno de Lerdo, como tenía que ser, fue derrotado por los rebeldes, encabezados por Porfirio Díaz, 1876.

Porfirio Díaz, con la bandera de la no reelección, escribió en ese entonces que nadie se perpetúe en el poder.

-“Y esta será la última revolución, después se lo aplicaron 34 años después a él. Porque claro que usó la bandera de la no reelección, pero él llegó y se quedó 34 años”.

AMLO

-“Bueno, como llega a finales de 1876 al poder, gobierna cuatro años, porque los periodos eran de cuatro años, y ni modo que siguiera, entonces tuvo necesidad de dejarle la Presidencia a su compadre”.

Es decir, “a Manuel González, cuatro años, ya con el plan de que después él iba a regresar y ya se iba a quedar, como se quedó”.

Y es que “Manuel González, cuando Lerdo y Juárez gobernaban, era el gobernador”.

Además, AMLO recordó que “se acostumbraba antes que el palacio tenía un gobernador, el palacio, y él era gobernador del Palacio Nacional, Manuel González”.

Querer

Entonces, “lo deja cuatro años, pero el compadre se le quería quedar —todo esto ayuda mucho— porque se encariñó Manuel González”.

Así, “tuvo Porfirio que desatar una campaña en contra de él, porque entonces se le ocurrió a Manuel González cambiar la moneda de plata por el níquel”.

Por ello, “se generó un gran movimiento en contra de Manuel González, y los estudiantes en contra de Manuel González, pero, la verdad, el que movía la cuna era Porfirio”.

Entre otras cosas AMLO dijo que “ya vencido Manuel González, viene Porfirio a verlo y le dice: ‘Te vengo a decir compadre que yo no tengo nada que ver, no tuve nada que ver con todo esto’.

Sin embargo, el manco está en el despacho, en el escritorio y se voltea y empieza a jalar las gavetas.

-“‘¿Qué haces, compadre?’ ‘Ando buscando al tonto que te lo crea’”, contesta González a Porfirio.

Regreso

Pero, bueno, el caso es: “cuatro años y ya regresó Porfirio. En ese entonces se casó con Carmelita y se fue a Nueva York de luna de miel”.

Empero, además, agregó “no tardó mucho porque su compadre se le quería quedar, cuatro años. Luego, ¿no?, ya se queda él y es una dictadura”.

-“Luego está el caso del general Obregón, acuérdense de la reelección, en qué termina. Y luego está el caso del general Calles, en qué termina”.

Y luego ya se establece el respeto al presidente en turno, precisó AMLO.

Además, es un mandato, son seis años, que eso no lo han entendido algunos expresidentes, que ya les tocó su tiempo y quieren seguir.

Entonces, yo me voy a retirar, yo me jubilo, yo no quiero ser jefe máximo, ni líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo ya termino mi ciclo.

Miren, era como hermanos Echeverría y López Portillo.

Y remató:

-“El presidente Echeverría hacía reuniones y demás; lo invitaron a que se fuera de embajador a las islas Fiji. Busquen en el mapamundi dónde están las islas Fiji.





