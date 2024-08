Renuncia Sara Bruna a la Fiscalía de Sinaloa, honorable dice Rocha Moya

Renuncia en Sinaloa. Fiscalía General de la República cuestiona expediente del asesinato del exrector de la UAS. Decisión responsables dice gobernador

Regeneración, 16 de agosto de 2024. Sara Bruna Quiñones renunció a su cargo como titular de la Fiscalía de Justicia de Sinaloa. Decisión responsable, dice gobernador Rocha Moya.

Lo anterior, luego de que la FGR cuestionó el expediente del homicidio del también exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); y diputado federal electo del PRI.

Por otra parte, se destaca que a través de su perfil en X, antes Twitter, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hizo pública la renuncia y reconoció la honorabilidad de la exjueza.

“Reconozco la decisión responsable de la Señora Fiscal General del Estado de Sinaloa; licenciada Sara Bruna Quiñonez, al presentar ante el Congreso de Sinaloa, su renuncia voluntaria al cargo”.

De acuerdo con el gobernador, la renuncia de la fiscal se hizo por “la honorabilidad que le caracteriza”, a la renunciante.

Esto,” para que se atiendan a plenitud las observaciones que la Fiscalía General de la República ha formulado, en relación a la investigación del caso del homicidio del ex rector Héctor Cuén”.

Por otra parte, portales destacan que Sara Bruna Quiñones Estrada fue electa Fiscal del estado de Sinaloa; en sesión ordinaria del Congreso del Estado, el 11 de noviembre de 2021 para un periodo de 7 años.

Y es Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa; con con dos maestrías, una en Derecho Procesal Penal Acusatorio, impartida por la Universidad Carlos III de España.

Además, y otra en Derecho Procesal Acusatorio impartida por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal.

E incluso en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, fue Agente del Ministerio Público.

Incursó en su trayecto profesional dentro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. En 2004, fue designada con el cargo de Jueza “B” en el Juzgado Mixto de Escuinapa, Sinaloa.

Posteriormente se desempeñó como Jueza Penal en los Juzgado Primero, Tercero, Cuarto y Quinto de Mazatlán, Sinaloa.

En el año 2021, adquirió su jubilación como Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

Detalles del caso

Sin embargo, la Fiscalía General de la República, dijo de irregularidades en la investigación del asesinato de Cuén Ojeda.

decide atraer el caso y tras recibir una copia autenticada de la carpeta de investigación local de Sinaloa, se establecieron algunas irregularidades.

Esto es que en la necropsia de Cuén Ojeda no se establecen de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo.

Asimismo el cuerpo tenía un fuerte hematoma en la cabeza y recibió cuatro disparos en las piernas, aunque en el video sobre el ataque contra Cuén Ojeda, difundido por la FGE, sólo se escucha uno.

E incluso los tres empleados de la gasolinera de La Presita, Culiacán, presunto lugar de los hechos, no refieren haber escuchado disparos.

or otra parte, en el video no se identifica con precisión la fisionomía de los ocupantes de la camioneta y no hay mecánica de hechos del evento.

Asimismo, no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo y que, habiendo manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay ni peritajes, ni determinaciones al respecto.

Otros errores

Finalmente, que no se cumplieron, por parte de todas las autoridades involucradas, las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración; contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios.

Y es que la muerte del exrector Cuén fue informada durante la noche del 25 de julio, mismo día en el que ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López fueron detenidos en El Paso, Texas.

Según la versión de Zambada García, Cuén habría asesinado al mismo tiempo; y en el mismo lugar en el que él fue privado de la libertad para ser llevado a Estados Unidos.

