CDMX: Jefa Clara lanza Utopía del Maíz en el pueblo de Topilejo

Observatorio rural, juegos temáticos, sala inmersiva, foro, alberca semiolímpica y más. Servicios gratuitos. Contará con escuela temporal para jóvenes CDMX

Regeneración, 23 de abril de 2025. Con la siembra de maíz, la jefa Clara Brugada de la Ciudad de México (CDMX), presentó la Utopía de la Madre Tierra en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan.

“Queremos que esta construcción tenga como protagonista principal al maíz de Topilejo, que vengan de todas partes a conocer este pueblo maravilloso».

«Que esta gran Utopía tenga al maíz como su principal actor y símbolo de identidad”, destacó.

La jefa Clara destacó una Utopía centro de bienestar, cultura, deporte y desarrollo infantil. Todo gratuito.

Además, el sitio contará con una superficie de 44 mil 61 metros cuadrados en beneficio de más de 14 mil 125 habitantes.

Son dos predios principales, el más grande será el Deportivo Topilejo, que contará con los conjuntos Tierra y Agua, además de un área enfocada en el cultivo del maíz.

Además, se indica que el conjunto Tierra contempla la construcción de un auditorio para 400 personas, una librería y aula digital, salón de usos múltiples.

E incluso, un centro de cuidados y desarrollo infantil, así como un módulo del Sistema Público de Cuidados.

Por otra parte, se abunda el módulo Agua contará con una alberca semiolímpica, un sistema de captación pluvial, canchas y espacios para la práctica de gimnasia.

Al tiempo que se indica, precisamente que el espacio dedicado al maíz y al legado agrícola de Tlalpan, incluirá observatorios rurales para el estudio de los astros y los ciclos de cultivo.

Y ahí, juegos temáticos, una sala inmersiva y un foro de las culturas.

“Que la Utopía del Maíz se convierta en un faro ambiental y en un homenaje a la Madre Tierra. Sembrar Utopías en la ciudad significa cosechar dignidad, educación, salud y derechos…«

«…, porque sembrar utopías es cosechar otra ciudad”.

Lo anterior proclamó Brugada para luego anunciar que la Plancha del Zócalo de México se convertirá en un gran lectódromo.

Mazorca

Por otra parte, tomó la palabra el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, para indicar como proyecto “Ancla” retomar la memoria histórica y cultural del cultivo de maíz.

Por ello, se construirán pabellones con imágenes de mazorca y al interior de ellos habrá diferentes actividades temáticas.

Agregó que los trabajos contarán con la participación activa de la comunidad, cuyas obras iniciarán la primera semana de mayo y se prevé que concluyan en diciembre, por lo que lanzarán una convocatoria:

“Quien tenga conocimientos en albañilería, carpintería, electricidad o cualquier otro oficio, podrá integrarse a las distintas obras”.

Escuela

Lo anterior, expresó la jefa de la CDMX luego de participar en la siembra de maíz nativo en un área de la futura Utopía.

Y es que incluso el espacio tendrá escuela transitoria dirigida a jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan, con el propósito de brindarles nuevas oportunidades.

“Van a aprender no sólo a estudiar, sino a tener un proyecto de vida digno y honesto”, señaló Brugada.

Paz

Asimismo, Clara anunció que San Miguel Topilejo será incorporado al programa Territorios de Paz e Igualdad.

Lo anterior, con el objetivo de fortalecer la seguridad, iluminar calles y generar condiciones que permitan a la población acceder a empleos dignos.

En el marco del Día Mundial de la Tierra, la mandataria hizo un llamado:

“Es tiempo de rendir homenaje a la tierra y honrarla con acciones concretas que abracen la vida”.

Además, entre los detalles, se indica que la obra tras la realización de seis asambleas con vecinos quienes por unanimidad eligieron a Topilejo para construir la primera Utopía en la alcaldía Tlalpan.

Ambiente

Cabe destacar que la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, resaltó el compromiso de luchar junto con los guardianes y guardianas de la tierra.

«…autoridades agrarias, núcleos ejidales, productoras y productores– por defender los pulmones y las esponjas verdes de la ciudad».

«Desde aquí decimos: querida Madre Tierra, por el bien de todos, no a la tala ilegal, no al crecimiento desmedido y no a los incendios provocados”.

Finalmente, la vecina Felipa Silva Alvirde reconoció la presencia de la Jefa de Gobierno en la región:

“Por primera vez, voltearon a ver a nuestro pueblo. Nuestra comunidad es de gente trabajadora. Le agradecemos mucho, a nombre de mi comunidad, este proyecto…».

«.., que seguramente va a cambiar la vida de todos los que vivimos aquí en Topilejo” dijo desde el área rural de la CDMX y ante la Jefa Clara.