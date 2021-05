Regeneración 11 mayo 2021. Una patrulla fronteriza de Estados Unidos localizó a cinco menores indocumentadas al sur de Texas en la frontera con México, una de ellas es una bebé de 11 meses.

De acuerdo con medios locales, ninguna de las menores necesitó atención médica pues se encontraban en buen estado de salud.

Todas las niñas son procedentes de Honduras y Guatemala, la mayor tiene 7 años.

Las niñas guatemaltecas fueron identificadas como Ashlei Mariana Sánchez de 5 años y la bebé de 11 meses Valeria Yamileth Sánchez.

Según el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza un agente localizó a las niñas cerca de la localidad Normandía a unos 300 kilómetros al suroeste de San Antonio en el estado de Texas.

El agente Austin L. Skero declaró que es muy desgarrador ver a niños tan pequeños abandonados en medio de la nada.

