Variante B.1.1.529 de Covid en Sudáfrica con 30 mutaciones y capacidad similar a variante delta. Suspenden vuelos y piden cuarentenas, pruebas y vacunas

Regeneración, 26 de noviembre de 2021. Diversos países relacionados a Sudáfrica han reconsiderado viajes ante variante B.1.1.529 de Covid, entre los que se cuenta Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Singapur y España.

Esto incluye a Austria e Israel.

Dicha variante detectada en Sudáfrica y Botswana, que pareciera capaz de sustituir a la variante Delta.

Lo cual sería inédito pues hasta ahora ninguna variante había mostrado esa capacidad.

Hasta ahora no ha secuenciado ningún tipo de linaje de la variante sudafricana, por ende no se conoce bien su composición exacta.

-“No conocemos mucho de la variante, sabemos que tiene un alto número de mutaciones, y la preocupación es que ello afecte al comportamiento del virus”, aseguró una experta de ONU.

Es decir los efectos sobre mayor capacidad de transmisión o resistencia ante tratamientos, diagnósticos y vacunas, indicó.

Por su parte el mecanismo de Respuesta Política Integrada a la Crisis impuso restricciones temporales a todos los viajes a la Unión Europea desde el sur de África.

Además pidió se realicen pruebas y cuarentena a todos los pasajeros entrantes.

#COVID19 | ❗️Integrated Political Crisis Response mechanism (#IPCR) met & agreed on the need to activate the #emergency break & impose temporary restriction on all travel into EU from southern #Africa.#EU2021SI called upon Members to test & quarantine all incoming passengers.❗️

— EU2021SI (@EU2021SI) November 26, 2021