Ricardo Flores Magón: su historia en fotos | La Madre de los Bohemios

El Gobierno de López Obrador dedicó este 2022 a Ricardo Flores Magón, un hombre que, al igual que sus hermanos Jesús y Enrique, es considerado precursor de la Revolución Mexicana. Te contamos su historia en imágenes.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 27 de marzo de 2022.- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dedicó este 2022 a Ricardo Flores Magón, un personaje que dejó huella imborrable en la historia mexicana. ¿Por qué? Por su personalidad contestataria, sus acciones antirreeleccionistas frente al porfirismo y su constante lucha a favor de los trabajadores.

«Este año está dedicado a Ricardo Flores Magón, sin duda, un dirigente social de firmes convicciones. Mucho tiempo de su vida lo vivió en la cárcel. Y en 1922 encontraron su cuerpo en una celda, estaba a punto de salir. Fue de los precursores de la Revolución Mexicana», dijo el presidente López Obrador en la primera conferencia ‘mañanera’ de este año.

Foto: Presidencia de la República

¿Quién es Ricardo Flores Magón?

Ricardo Flores Magón nació en Oaxaca, México, el 16 de septiembre de 1873. Durante su niñez se mudó con sus padres y hermanos —Jesús y Enrique— a la Ciudad de México, donde estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Universidad Nacional de México.

Al igual que su hermano Jesús, dejó ver a temprana edad su naturaleza crítica, rebelde e inconformista que lo llevó a la cárcel en más una vez. La primera fue en 1892 luego de que se uniera a las marchas estudiantiles en contra de la tercera reelección de Porfirio Díaz. Años después, el propio Enrique Flores Magón (su hermano menor) relató aquel día en la Escuela de Minería, cuando Ricardo incitó a más de 300 estudiantes a rebelarse contra la intenciones del entonces presidente.

Ricardo Flores Magón / Mediateca INAH

«Expliquémosles sus errores y apremiémosles para que barran estas infamias. ¿Cómo? ¡Obligando a Díaz a que abandone su odiosa idea de reelegirse! ¡Marchando al Palacio Nacional, si es necesario!”, dijo Ricardo Flores Magón en su extenso discurso, según Enrique.

Aquella vez, llegando al Zócalo, la policía ya tenía todo listo para acabar con la marcha de manera violenta y llevarse presos a los dirigentes, entre ellos Ricardo. Entonces pasó un mes en prisión.

Al año que siguió inició la carrera de derecho en la Escuela Superior de Jurisprudencia y, al mismo tiempo, se unió a la redacción del diario El Demócrata. Desde ahí lanzó duras críticas al Gobierno de Porfirio Díaz, pretexto suficiente para que fuera a dar a la cárcel nuevamente y por más tiempo.

Proceso de transformación

En su afán por difundir sus ideales e incitar al pueblo a terminar con el yugo del porfiriato, los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón crearon el periódico Regeneración, cuyo debut fue el 7 de agosto de 1900. En sus páginas exhibieron las arbitrariedades de Díaz y el atropello a los derechos de los trabajadores. Por supuesto, fueron víctimas de la represión cada vez que la administración en turno destruía su imprenta. Aún así, los Flores Magón la revivieron cuantas veces fue necesario.

Ricardo y Enrique Flores Magón / Primera edición del periódico Regeneración

Regeneración fue un instrumento que les significó muchos problemas a los Flores Magón, sin embargo, nunca claudicaron. Y, después de pasar nuevamente por la cárcel en 1901 y no poder ni asistir al funeral de su madre, Ricardo y Enrique se marcharon a Estados Unidos. Ahí iniciaron un nuevo capítulo en su lucha: crearon el Partido Liberal Mexicano.

La Constitución ha muerto

En 1902 tomó un lugar en el diario El Hijo del Ahuizote, donde nuevamente fue parte de un polémico suceso. Mientras que el 5 de febrero de ese año escribió un texto sobre las ‘violaciones’ del porfiriato a la Constitución de 1857 (entonces vigente). Ese mismo día fue colgada una manta con la leyenda ‘La Constitución ha muerto’ en un balcón del mencionado periódico.

”Cuando ha llegado un 5 de febrero más y… la Justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes y sobre la tumba de la Constitución se alza con cinismo una teocracia inaudita ¿para qué recibir esa fecha, digna de mejor pueblo, con hipócritas muestras de alegría? La Constitución ha muerto, y al enlutarnos hoy con esa frase fatídica, protestamos solemnemente contra los asesinos de ella, que con escarnio sangriento al pueblo que han vejado, celebren este día con muestras de regocijo y satisfacción», escribió Ricardo.

Aunque Ricardo Flores Magón ya había dicho que las huelgas le parecían insuficientes para generar un cambio revolucionario, organizó los paros laborales de Cananea y Río Blanco, entre 1906 y 1907. ¿El reclamo? Que los obreros eran bien pagados, pero discriminados y mal tratados. Ambas protestas terminaron mal, con disturbios, incendios y represión sangrienta.

Mitin en Cananea, 1906

La consumación

La lucha magonista por mejorar la calidad de vida de los trabajadores —y de los mexicanos, en general— les costó la libertad en todos los sentidos. Pero, finalmente, sus esfuerzos tuvieron un efecto de gran peso al estallar la Revolución Mexicana en 1910, dando paso al final del porfiriato y a la apertura del camino hacia la Constitución de 1917.

Constitución de 1917

Esta nueva Carta Magna, que hasta nuestros días sigue reinando, estableció la jornada laboral de ocho horas, un salario mínimo, los descansos dominicales, la educación laica y gratuita y la protección de la infancia, entre otros cambios.

Y con todo y la transformación, Ricardo Flores Magón siguió su lucha. En 1916 fue nuevamente aprehendido en México y condenado a trabajos forzados durante un año por una supuesta difamación contra Venustiano Carranza, quien lo había perseguido por años junto a Francisco I. Madero y Adolfo de la Huerta.

El fin de Ricardo Flores Magón

El 16 de marzo de 1918 se publicó el último número de Regeneración. En dicha edición incluyeron un manifiesto en el que consideraban que los resultados de la Constitución sólo significarían que los proletarios eran mera carne de cañón.

Al año siguiente (1919), Ricardo ingresó a la penitenciaría federal de Leavenworth, Kansas, con una sentencia de más de 20 años y privado de sol y el aire fresco. Tampoco tuvo atención médica, así que la diabetes que padecía agravó tanto hasta dejarlo prácticamente ciego.

Honor a quien honor merece

Ya para 1921 tuvo la oportunidad de ser indultado, debido a su ceguera, pero con la condición de que se arrepintiera de todo lo que había hecho y pidiera perdón. Como buen rebelde, rechazó la propuesta y escribió:

«¿Arrepentimiento? No he explotado el sudor, el dolor, la fatiga ni el trabajo de otros; ni he oprimido una sola alma. No tengo de qué arrepentirme. Mi vida ha sido consumida sin haber adquirido riqueza, poder o gloria, cuando pude haber obtenido esas tres cosas muy fácilmente; pero no lo lamento.

Riqueza, poder o gloria solamente se conquistan atropellando los derechos de otros. Mi conciencia está tranquila, porque sabe que bajo mi vestidura de convicto late un corazón honrado. Yo pudiera ser puesto en libertad tan sólo con firmar una petición de perdón (pero no lo haré) porque es mi honor como luchador por la libertad, mi honor como defensor del pobre y del desheredado, vigorizado durante 30 años de lucha por la justicia para todos, el que está en peligro… No renunciaré al ideal, venga lo que venga”.

En su memoria…

Ricardo Flores Magón encontró la muerte el martes 21 de noviembre de 1922. Tal como lo recordó el actual presidente López Obrador en su conferencia ‘mañanera’, corrieron varias versiones sobre la causa de su muerte: una indica que falleció de un paro cardiaco, otra que fue ahorcado, y la otra que fue apaleado por los custodios de la prisión.

El cadáver de Ricardo Flores Magón tras su viaje de EE.UU. a México

Durante el traslado de los restos de Ricardo Flores Magón de Kansas a la Ciudad de México (por tren), recibió diversos homenajes de la gente, del pueblo.

A México, finalmente, llegó el 15 de enero de 1923 y su féretro recorrió el centro de la capital del país. Fue sepultado en el Panteón Francés al día siguiente, pero el 1º de mayo de 1945, sus restos fueron llevados a la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón de Dolores.

Tierra y libertad…

Tumba de Ricardo Flores Magón en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México

Sigue a Karla Trejo en Twitter como @karlarizzos