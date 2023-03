Rompió el silencio Gerard Pique sobre controversia con Shakira y sus canciones

El exfutbolista, Gerard Piqué, rompió el silencio sobre la sesión 53 de Bzrp con su expareja Shakira, expresándose por primera vez del tema.

Regeneración Mx, 14 marzo 2023. En una entrevista concedida a una radio catalana, Gerard Piqué hablo por primera vez sobre la canción que su expareja, la cantante colombiana, Shakira, hizo con el productor argentino BZRP y donde habla sobre el engaño que vivió al lado del futbolista.

Jordi Basté, conductor del programa, le pregunto ¿La has escuchado?, haciendo referencia a la mencionada canción,a lo que el exfutbolista respondió “Sí, obviamente… No quiero hablar del tema, no creo que toque”.

Sin embargo, en momentos posteriores añadió lo que en medios y redes sociales se interpretó como una indirecta hacia la cantante, al señalar que en medio de todo lo mediático estaban sus hijos.

“No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que mis hijos estén bien”, expresó Gerard Piqué.

Gerard Piqué hablo sobre el caso del futbolista Dani Alves

Otro momento controversial de la entrevista fue cuando, Jordi Basté, le cuestionó sobre su postura ante las acusaciones que pesaban sobre el futbolista Dani Alves de abuso sexual y que a la fecha lo mantienen preso en una cárcel de Barcelona.

Ante esto, Gerard Piqué mencionó que toda la situación le parece muy extraña, que aunque se encuentra en total desacuerdo con estas acciones, esperará el veredicto de la jueza para emitir su opinión.

Además de resaltar que le quedó una sensación de no conocer a la persona de la que hablan, puesto que, durante años, el brasileño Dani Alves y Gerard Piqué compartieron experiencias dentro y fuera de la cancha, razón por la que jamás lo imaginó capaz de hacer algo así.