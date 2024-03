Salinas Pliego se dice víctima porque AMLO pide pruebas de acusaciones

Salinas Pliego dice que un buen gobierno no pide a sus ciudadanos probar sus acusaciones. Señala extorsión, enriquecimiento ilícito y otros

Regeneración, 20 de marzo de 2024. Ricardo Salinas Pliego se dijo víctima del presidente AMLO y lo que llamó como “su mal gobierno” luego de que el Ejecutivo le pidieran pruebas para demostrar sus acusaciones contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Y es que Salinas Pliego señaló al SAT de presuntamente dedicarse a extorsionar a empresarios.

Lo anterior, luego de que confirmaran el adeudo de sus empresas del Grupo Salinas por 63 mil millones de pesos en impuestos.

Salinas

-“Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen ‘si me pagas la mitad te la perdono’, y nosotros no cedemos ante la extorsión; por eso no aceptamos ningún descuento”.

Además, dijo que “no vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración”.

Lo anterior, en un video por medio de sus redes sociales.

Asimismo, escribió en sus perfiles de redes sociales “los delincuentes y rateros duran hasta que las víctimas y oprimidos lo permiten”.

Y, junto a una imagen suya y un texto sobre su opinión ante el requerimiento de pruebas.

-“Un buen gobierno rinde cuentas, no le exige pruebas a los ciudadanos, ¡actúa! Un mal gobierno protege a la delincuencia y luego le exige pruebas a las víctimas”, se lee.

AMLO pide pruebas

Y es que AMLO pidió a Ricardo Salinas Pliego presentar pruebas de que el SAT “se ha dedicado a extorsionar a empresarios” y “de ser el caso”, señala que su gobierno actuará.

-“No es nada, nada personal, que se entienda. Con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o piensa que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto”.

E incluso señaló AMLO: “Lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas, actuamos”.

-“Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. En mi caso lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad”.

Cabe destacar que AMLO precisó: “pero si él sostiene de que hay corrupción en el gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas del Bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas?”

-“Que presente las pruebas”, pidió AMLO.

Público

Y es que ante los dichos de Salinas Pliego, el presidente anunció que se harán públicos en una página del gobierno con todos los documentos que muestran el adeudo que tienen las empresas de Ricardo Salinas.

Señaló que se busca que todos la población y especialistas fiscales, abogados puedan revisar los documentos.

Acuerdo

“No tenemos el propósito de afectar a nadie. No tenemos enemigos ni queremos tenerlos, si acaso adversarios”, recordó AMLO.

Seguidamente, puntualizó: “Lo único que hacemos es representar al pueblo de México. No estamos en contra de los empresarios”.

-“El empresario que invierte y genera empleos, contribuye al desarrollo del país, estamos en contra de la riqueza mal habida, de la corrupción.

Finalmente AMLO insistió en un acuerdo conforme a ley, dictaminado por un juez y se acaba la bulla de sexenios.

