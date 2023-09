Samuel García dice que en 10 meses, el PRIAN se va a la C#1n64D4 de NL

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, de nuevo arremetió contra la oposición que forma parte el PRI y el PAN y les mandó un mensaje.

RegeneraciónMx, 8 de septiembre de 2023.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, arremetió contra el PRI y el PAN, asegurando que en las próximas elecciones de 2024, ambos partidos perderán su influencia en el estado.

Estas declaraciones se produjeron en respuesta a la salida de los alcaldes del PRI y del PAN de la Mesa de Colaboración Metropolitana, un movimiento que Samuel García considera positivo.

“Ya lo voy a decir, ingue su madre, la buena noticia es que ya en 10 meses se van a la ching… todo el PRIAN de Nuevo León, vámonos, bórrenle ya, porque también esos municipios, así como Anáhuac, como Salinas, como Monterrey, como Santa Catarina, tienen derecho a crecer, y no por culpa de alcaldes obsoletos y arcaicos que tienen jefes, imagínense ser alcalde ‘¡Eh cabrón, hoy no hables con Samuel, vas a ir al Congreso a manifestarte y llévate una pancarta!’ Pónganse a jalar ¿Qué están haciendo? Hoy me levanté con eso”, dijo el gobernador.