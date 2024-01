Sarkozy exhibe a Calderón; “Recibía órdenes de García Luna”, revela

El expresidente frances, Sarkozy, se lanzó contra Felipe Calderón en su nuevo libro, pues lo acusa de manipular el caso de Cassez.

RegeneraciónMx, 3 de enero de 2024. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, relata un episodio en la relación diplomática entre México y su país.

Y es que, el expresidente europeo señala en su nuevo libro, “Los años de las luchas”, que se pública bajo el sello de Alianza Editorial.

En el libro de Sarkozy se menciona la disputa entre ambas naciones por el caso de la francesa detenida en México, Florence Cassez.

Según señala el exmandatario frances, se buscó que Cassez terminara de cumplir su sentencia en una cárcel de Francia.

Sin embargo, Sarkozy indicó que Calderón se opuso, al parecer por consejo de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Y es que, la francesa se le acusaba de formar parte de una banda de secuestradores denominada Los Zodiaco.

Por lo que, las autoridades mexicanas la mantuvieron en prisión por un periodo de ocho años.

Además, el frances rescata que, a través de una carta Calderón le ofreció encontrar una solución al caso de Cassez.

Sin embargo, cuando se encontró con el exmandatario mexicano, éste cambió de opinión.

“ El ambiente había sido cálido cálido y distendido en aquella finca a la que quisieron invitarnos. Las cosas se torcieron en el momento en que pronuncié el nombre de Florence Cassez. La violencia de su respuesta me dejó de piedra. Yo no contaba con algo así. Era evidente que aquello ahora representaba para el Presidente Calderón un asunto personal “, indica Sarkozy.

Además, señala que la situación se volvió incómoda y el ambiente se tornó extraño por lo sucedido previamente.

“El hombre se mostraba totalmente enrocado en sus certezas. Aquello chocaba frontalmente con la carta que me había escrito con anterioridad. Carla estaba tan aterrorizada como yo. Fue entonces cuando sospeché que algo no cuadraba y que había algo que no sabíamos”.