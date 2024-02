¡Se están peleando! Sigue la división en MC; Enrique Alfaro se desmarca y dice que no es Fosfo Fosfo

Enrique Alfaro criticó la campaña de “fosfo fosfo” de Movimiento Ciudadano, el partido que lo llevó a la gubernatura de Jalisco.

RegeneraciónMx, 28 de febrero del 2024. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se marcó su distancia con la precampaña de Movimiento Ciudadano (MC).

En una entrevista el mandatario jalisciense criticó la campaña que comenzó a utilizar el partido que lo llevó a la gubernatura, la de los tenis “fosfo fosfo”; la cual la comenzó a utilizar el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y continuó Jorge Álvarez Máynez.

Y es que, recientemente dentro del llamado “movimiento naranja” han existido roces por distintas cuestiones, como la integración de personajes como Sandra Cuevas o Alejandra Barrales.

Enrique Alfaro señaló en una entrevista que se distanció del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

Sin embargo, Enrique Alfaro destacó la importancia de reestablecer la relación política y económica por el bien de ambas entidades.

Asimismo, Enrique Alfaro lamentó la publicidad del partido que lo llevó al poder, la cual considera es vergonzosa.

“Creo que lo que pasó en Movimiento Ciudadano a nivel nacional fue terrible, lamentable. A mí me generó vergüenza todo lo que nos pasó. […] Todo lo que se ha construido en torno a ese modelo, y esa puesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy ‘fosfo-fosfo’”.