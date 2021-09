Alejandra Frausto informó que de diciembre de 2018 a la fecha se han repatriado 5 mil 746 bienes, de los cuales 5 mil 149 son bienes arqueológicos y 597 históricos

Regeneración, 27 de septiembre de 2021. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó que México ha repatriado 5 mil 746 bienes en casi 3 años, de los cuales 5 mil 149 son arqueológicos y 547 históricos.

La funcionaria señaló que «la restitución de piezas extraídas representa un esfuerzo sin precedente de la diplomacia cultural de México».

Más de 5 mil bienes repatriados

«De diciembre de 2018 a la fecha se han repatriado 5 mil 746 bienes de los cuales 5 mil 149 bienes arqueológicos y 547 históricos”, detalló.

La secretaria de Cultura mencionó que el 16 de septiembre, en pleno desfile militar por el 211 aniversario del inicio de la Independencia, se recibió una llamada de Italia para informar que se logró detener una subasta de 17 piezas de la cultura maya mixteca, las cuales, dijo, están en proceso de repatriación.

«Estamos muy agradecidos con la Unidad de Carabineros (de Italia), representada aquí por el general Roberto Riccardi. Hemos repatriado 633 piezas el 22 de septiembre y están en proceso 17 que mencionamos. Agradecemos el papel del embajador de México en Italia que dio aviso oportuno de esta ilegalidad», expresó Alejandra Frausto.

Además indicó que realiza alianzas internacionales para que más piezas retornen al país y sean conocidas por las culturas que las crearon.

«Estos esfuerzos rendirán frutos para que no se repitan casos como el que ocurrió en Alemania donde se pretendía vender 74 piezas contra la que nos pronunciamos enérgicamente», dijo.

«El patrimonio no es un artículo de lujo, no se puede adquirir en una subasta, el patrimonio no tiene precio, hacemos un llamado a autoridades y coleccionistas (…) el patrimonio no se vende, se ama y se defiende», señaló la funcionaria.