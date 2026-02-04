Se rompe racha se sequía, reduce a solo 7.4% del territorio

Baja sequía: Almacenamiento nacional de agua al 72 %. Más de 80 presas superaron el 100 % de su nivel ordinario. Sistema Cutzamala al 97%

Regeneración, 3 de febrero de 2025. El Servicio Meteorológico Nacional informó que están libres de sequía, más de dos mil municipios en 13 estados de la República Mexicana.

Además por medio de un boletín de prensa se indica que la recuperación de áreas con sequía en la segunda mitad de 2025 marcó el término del periodo de sequía continuo que afectó a México desde finales de 2023.

Libre

Y es que señala el Meteorológico, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que con base en el más reciente reporte del Monitor de Sequía en México, al 15 de enero de 2026, solo el 7.4 por ciento (%) de la superficie del país registra sequía de moderada a excepcional.

Por lo que, como se indica arriba, 2 mil 168 municipios -de un total de 2 mil 478-, localizados en 13 entidades, se encuentran libres de esta condición climatológica.

E incluso menciona que la última vez que se registró un porcentaje cercano al actual (7.4 %) fue en enero de 2020, cuando el 7.2 % del país tuvo sequía de moderada a excepcional.

Por otra parte, se destaca que los niveles actuales de sequía en el país son el resultado de una muy activa temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025.

Lo anterior, «ya que ocho de estos sistemas, aunado al paso de 40 ondas tropicales y al Monzón de Norteamérica –o Monzón mexicano–, contribuyeron en la disminución de la sequía».

Misma, «que, al 15 de mayo de dicho año, afectaba cerca del 49 % del territorio mexicano».

Lluvias

Los sistemas mencionados generaron lluvias principalmente en el centro, centro-occidente, oriente, y sur de México.

así como en la península de Yucatán, y desempeñaron un papel importante en la distribución de la precipitación a lo largo del país.

La recuperación de áreas con sequía en la segunda mitad de 2025, marcó el término del periodo de sequía continuo que afectó a México desde finales de 2023.

Y es que en el periodo de 2023 a 2025, el máximo porcentaje de áreas con sequía se observó al 31 de mayo de 2024, con 76 % del territorio mexicano con sequía de moderada a excepcional.

Al 30 de noviembre de 2025, cuando finalizó la temporada de lluvias y ciclones tropicales, solo el 10.6 % de la superficie del territorio nacional estaba afectada por sequía de moderada a excepcional.

Lo anterior significó que 1,940 municipios, en 13 entidades federativas, estuvieran libres de condiciones de sequía.

Agua

Es importante destacar que, al finalizar la temporada de lluvias 2025, el almacenamiento nacional de agua alcanzó un nivel máximo del 72 %, cifra significativamente superior al 64 % registrado en 2024.

Asimismo más de 80 presas superaron el 100 % de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias.

Destacando el caso del Sistema Cutzamala, cuyo almacenamiento alcanzó un máximo del 97 %, en contraste con el 67 % del año anterior.

Durante diciembre de 2025 y enero de 2026, las lluvias no cesaron y continuaron registrándose en varias regiones del país. Generadas por el ingreso de frentes fríos, humedad transportada por las corrientes en chorro polar y subtropical y tres tormentas invernales.

Este escenario contribuyó a que siguiera abatiéndose la sequía y así, al 15 de enero de este año, las áreas con sequía cubrieron solo el 7.4 % de la República Mexicana.

Esto, ya que, durante la primera quincena de enero de 2026, se registraron precipitaciones por arriba del promedio climatológico sobre el noroeste, norte, sur y oriente del país.

Lo anterior favoreció la reducción de áreas con sequía de moderada a severa en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tabasco y la eliminación de áreas anormalmente secas en Zacatecas y San Luis Potosí.