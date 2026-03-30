Sheinbaum entrega títulos agrarios a comuneras y ejidatarias

Reivindicamos a los pueblos originarios, el suelo de conservación y en particular, los derechos agrarios de las mujeres mexicanas: Sheinbaum

Regeneración, 30 de marzo de 2026. Desde la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, Sheinbaum encabezó la entrega de 138 documentos agrarios a mujeres propietarias.

Con lo que suman más de 30 mil títulos agrarios entregados a mujeres de todo el país y la meta es llegar a 150 mil durante su sexenio, como parte de la reivindicación de los derechos agrarios de las mujeres mexicanas.

Mujeres

“Pero uno de los derechos que parecía más difícil, es el derecho a la propiedad, parecía como que las mujeres no teníamos derecho a tener una casa.

«Y en los derechos agrarios parecía que las mujeres no teníamos derecho a ser ejidatarias o comuneras ¿quién dijo eso? ¿dónde estaba escrito? En ningún lado».

“Imagínense que ahora hasta trabajo le ha costado a Edna (Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), porque decían las mujeres ¿pero será que yo puedo ser ejidataria? ¿será que yo puedo ser comunera?

«Claro que podemos ser ejidatarias y comuneras, tener los derechos agrarios. Y eso es lo que estamos reivindicando el día de hoy con ustedes.

Origen

“Estamos reivindicando a los pueblos originarios, estamos reivindicando el suelo de conservación, estamos reivindicando a las mujeres que trabajan en el campo, estamos reivindicando los derechos de las mujeres, y en particular, los derechos agrarios de las mujeres mexicanas”, afirmó.

De los 138 documentos agrarios que se entregaron hoy, 98 fueron constancias de vigencia de derechos; 20 transmisiones de derechos agrarios a su favor.

Además, seis certificados parcelarios, seis certificados de uso común, dos títulos de solares urbanos y seis credenciales de Órganos de Representación.

Destacó que ser la primera mujer Presidenta representa una responsabilidad para reivindicar a todas las mujeres mexicanas, de la historia y de la actualidad.

Por lo que hizo ver la importancia de programas como la Pensión Mujeres Bienestar, la Cartilla de Derechos de las Mujeres y ahora el derecho a tener una propiedad.

Cartilla

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, explicó que esta entrega es parte de las acciones durante el mes de marzo como parte del Día Internacional de las Mujeres.

Mismo que representa uno de los mayores actos de justicia para las mujeres, ya que más de 70 por ciento de la tierra en el país la poseen los hombres.

Anunció que la dependencia que encabeza ya trabaja también en la redacción de una Cartilla de los Derechos de las Mujeres Agrarias.

Además de invitar a las presentes a que formen parte de la Primera Red de Mujeres Rurales para trabajar de manera conjunta y organizada.

Ambiente

La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, destacó la importancia de las tierras en la capital del país.

Y es que alberga el 11 por ciento de la biodiversidad nacional, es la entidad número 1 en la producción de romeritos y la número 2 en producción de nopal, y confió en que cada vez sean más mujeres las que encabecen la representación agraria en el país.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reconoció un avance en los derechos agrarios de las mujeres con estas acciones encabezadas por el Gobierno de México.

Lo anterior, pues informó que a mediados del siglo XX sólo el 5 por ciento de las mujeres eran propietarias de tierra; para finales de siglo aumentó a 25 por ciento.

Y hoy en día el 35 por ciento de las tierras en la Ciudad de México está a nombre de mujeres.

La beneficiaria de entrega de certificado de Uso Común, María Enriqueta Carrón Yescas, agradeció a la mandataria por este programa porque le brinda certeza jurídica y esos documentos.

Los cuales, dijo, son muestra de resultados reales de un gobierno que cumple en beneficio del pueblo mexicano.