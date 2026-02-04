Ataque aéreo ruso a la infraestructura eléctrica de Ucrania

Ucrania: La intención de Moscú es privar a civiles de luz, agua y calefacción, en uno de los inviernos mas crudos en últimos años

Regeneración, 3 de febrero 2026– Rusia lanzó aproximadamente 450 drones de largo alcance y 70 misiles de diferentes tipos contra Ucrania en un gran ofensiva nocturna, informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, el martes.

Se ha iniciado un ataque ruso de gran magnitud contra la infraestructura energética de Ucrania. A lo largo del día, se han registrado múltiples ofensivas dirigidas a minas de carbón y otras instalaciones que proveen combustible a las centrales térmicas. pic.twitter.com/T2jj3n8ZRC — Señor del caos visual ☭ 🇨🇱 (@adictoapple) February 2, 2026

Ataque

El ataque ocurrió mientras el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estaba en Kiev para mostrar su apoyo.

Esto sucedió un día antes de que los dos países participaran en negociaciones facilitadas por Estados Unidos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, sobre cómo poner fin al conflicto.

El bombardeo afectó al menos cinco regiones de Ucrania e incluyó un número sin precedentes de 32 misiles balísticos.

Estrategia

La ofensiva se centró en la red eléctrica, como parte de la estrategia de Moscú para privar a la población de luz, calefacción y agua en uno de los inviernos más gélidos en años.

La compañía energética privada DTEK indicó que este fue el ataque más intenso a la infraestructura eléctrica en el presente año.

Las autoridades reportaron al menos 10 heridos.

«Utilizar los días más fríos del invierno para infundir miedo en la población es más significativo para Rusia que la diplomacia», afirmó Zelenski.

Temperatura

Las temperaturas en Kiev bajaron a -20 grados Celsius (-4 Fahrenheit) durante la noche y permanecieron en -16 ºC (-3 ºF) el martes.

Llamó a los aliados a que envíen más recursos antiaéreos y ejerzan «máxima presión» sobre Rusia para finalizar su invasión, que comenzó el 24 de febrero de 2022.

Las autoridades caracterizaron los recientes diálogos entre las delegaciones de Moscú y Kiev como edificantes.

Sin embargo, tras un año de intentos, el gobierno de Trump aún busca progresos en cuestiones esenciales.

Como decidir quién debe quedarse con los territorios ucranianos ocupados por el ejército ruso, donde un acuerdo integral parece difícil de alcanzar.

Las conversaciones en Abu Dabi estaban fijadas para el miércoles y el jueves.

Preocupación

Los países europeos, preocupados por las ambiciones de Moscú, consideran que su seguridad futura está en juego en Ucrania.

«Estén seguros de que la OTAN apoya a Ucrania y está lista para seguir haciéndolo en los próximos años», manifestó Rutte.

«La seguridad de ustedes es nuestra seguridad. La paz de ustedes es nuestra paz. Y debe ser duradera».

Rusia busca debilitar la voluntad de los ucranianos para luchar, creando dificultades para los civiles en hogares oscuros y fríos.

Daños

Intenta desmantelar la red eléctrica de Ucrania, atacando subestaciones, transformadores, turbinas y generadores en las plantas de energía.

A primera hora de la mañana, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que 1. 170 edificios de apartamentos en la capital estaban sin calefacción.

Esto retrasó las urgentes operaciones de reparación que habían restaurado la electricidad a todos menos 80 edificios de apartamentos, según afirmó.

Rusia también llevó a cabo ataques en la región nororiental de Járkiv en Ucrania, donde se reportaron heridos, y en la región sureña de Odesa.