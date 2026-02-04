Beneplácito por plan técnico para gestión de cuenca del Río Bravo

México- EE.UU: Plan ante sequía en cuenca del Río Bravo, cumplir compromisos de líquido, garantizar derecho humano al agua y alimentación

Regeneración, 3 de febrero de 2025. Tanto secretarías de México como de Estados Unidos mostraron su reconocimiento al plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo.

Y es que por una parte México emitió un comunicado conjunto de Relaciones Exteriores, Agrícultura, Ambiente y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.U dio a conocer otra declaración de bienvenida, junto con la titular de Agricultura del vecino país, Brooke Rollins.

Bravo

«En el marco del Tratado de Aguas de 1944, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo».

Así señala la comunicación mexicana al tiempo que se precisa que dicho acuerdo «en un contexto de sequía extrema que afecta a la región».

Seguidamente, el plan establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en el Tratado y es resultado de un trabajo técnico y político sostenido.

Tras lo anterior, se subraya que dichas acciones, «con pleno respeto a la soberanía de ambos países».

«Asegurando en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades en nuestro país».

México

México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países.

Esto, «de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el Tratado, priorizando además el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola».

E incluso se señala que el acuerdo alcanzado permite fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo.

Así como, avanzar hacia una planeación de mayor previsibilidad y responsabilidad compartida frente a los efectos de la sequía, incorporando infraestructura y acciones de adaptación de largo plazo.

El Gobierno de México reafirma «su compromiso con el Tratado de Aguas de 1944 como un instrumento que salvaguarda los intereses nacionales, así como con la protección de las actividades productivas y agrícolas en territorio nacional».

Bravo EE.UU

Por otra parte, como se indica, se publicó la declaración conjunta del Secretario de Estado Marco Rubio y la Secretaria de Agricultura Brooke Rollins.

Misma que subraya: Asegurar recursos hídricos críticos para la agricultura del sur de Texas.

Y es que ambos «dieron la bienvenida a un nuevo compromiso entre Estados Unidos y México que fortalece la implementación del Tratado de Aguas de 1944″.

Esto es, brindando mayor certeza a los agricultores, ganaderos y productores del sur de Texas que dependen del suministro constante de agua del Río Grande.

«Este anuncio sigue a una llamada la semana pasada entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum…

«…, durante la cual ambos líderes reafirmaron su compromiso de resolver los antiguos desafíos de gestión del agua y apoyar a las comunidades y productores en ambos lados de la frontera».

Rollins

“El agua es el sustento de los agricultores y ganaderos que impulsan la economía agrícola del sur de Texas”, declaró la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins.

“Este entendimiento entre nuestros países es resultado directo de la determinación del presidente Trump de lograr acuerdos justos y prácticos que beneficien a la agricultura estadounidense».

Seguidamente, la funcionaria agradeció a la «presidenta Sheinbaum y al gobierno de México su colaboración en este esfuerzo”.

En virtud del resultado negociado, México se comprometió a suministrar un mínimo de 350,000 acres-pie de agua al año a Estados Unidos durante el actual ciclo quinquenal.

Lo que brindaría estabilidad a los productores agrícolas y a las comunidades rurales del Valle Bajo del Río Grande.

México también se comprometió a un plan detallado para saldar íntegramente la deuda hídrica pendiente acumulada durante el ciclo anterior.

Además, ambas partes se reunirán mensualmente para garantizar entregas puntuales y consistentes y prevenir futuros déficits.

El USDA, el Departamento de Estado y otros socios federales seguirán colaborando estrechamente a medida que avanza la implementación.

Dato

Los déficits en entregas de agua han ocurrido de ambos lados de la frontera conforme a la disposición del líquido.

En todos los casos se ha dialogado y establecido normas técnicas para el cumplimiento de los volúmenes que le corresponden a cada nación.

Además se trata de un plan integral de ambas partes.