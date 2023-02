«Se siente amplio, se siente moderno»: Luisito Comunica alaba al AIFA

El youtuber mexicano, Luisito Comunica, se mostró impresionado al visitar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por sus instalaciones y potencial.

Regeneración Mx, 17 enero 2023. El aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) continúa siendo reconocido por su infraestructura y en esta ocasión fue el youtuber e influencer, Luisito Comunica, quien quedó impresionado por sus instalaciones.

De acuerdo con lo comentado por el influencer, se ahorró más de 30,000 mil pesos al elegir salir de este aeropuerto ubicado en el Estado de México rumbo a Cancún.

«Encontré un ofertón al que no se le podía decir que no. Vamos a volar de la Ciudad de México a Cancún y cómo compramos los vuelos de un día para otro, la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional, por tres boletos era de aproximadamente 40 mil pesos; estos mismos vuelos saliendo del nuevo aeropuerto me están costando algo así como 7 mil pesos», mencionó Lusito.